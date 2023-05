“ADESSO IN RAI SE NE PUÒ FAR DARE UNO DI PROGRAMMA" – A "PIAZZAPULITA" FORMIGLI ZITTISCE ITALO BOCCHINO CHE REPLICA: "NON HO BISOGNO DI ANDARE IN RAI, CHE MI INVITI A FARE? COSI’ NON SI CONDUCE" - IL CONDUTTORE FURIOSO COL DIRETTORE DEL "SECOLO D'ITALIA": “NON VOGLIO CAGNARA SULLE INCHIESTE SUI MIGRANTI” – L’USCITA AD MINCHIAM DI BOCCHINO: “QUANDO C'È UNO PSICOPATICO CHE VUOLE VIOLENTARE SUA FIGLIA O SUA SORELLA COME SI GARANTISCE L'ORDINE PUBBLICO?". E IN STUDIO URLANO: "MA COSA C'ENTRA?" - VIDEO