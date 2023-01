“SE NON FOSSI IN PRIMA SERATA DIREI CHE CONTE HA LA FACCIA COME IL CULO” –

Da iltempo.it

alessandro sallusti giuseppe conte

A Dimartedì va in scena il Giuseppe Conte show, con l'ex premier ora alla guida del Movimento 5 stelle che spara a zero sul governo di Giorgia Meloni accusandola di mancate promesse, giravolte e incoerenze. Insomma, ogni sorta di tradimento politico. Con il Pd concentrato sulle primarie, d'altronde, all'opposizione restano solo i grillini.

(...)

Tra gli applausi scroscianti dello studio "amico" di Giovanni Floris, Conte snocciola il repertorio di accuse all'esecutivo, ma quando l’intervista termina la parola passa ad Alessandro Sallusti che spiazza tutti, conduttore compreso: "Stasera mi sembra di essere da Crozza, non da Floris...", premette. "Se non fossimo in prima serata direi che Conte ha la faccia come il cu**", afferma il direttore di Libero che poi mette i puntini sulle "i": "Lui parla di incoerenza? Uno che ha attraversati le alleanze politiche più disparate pur di governare? Uno che in camopagna elettorale diceva no Tap e no Tav e poi ci sono state entrambe le opere? Uno che ha aumentato le spese militari dell'Italia e poi, oggi, ha votato contro? Uno che ha fatto disastri inenarrabili sul Covid, insieme al ministro Roberto Speranza (anche lui in studio, ndr) viene a dare lezioni di coerenza? Siamo da Crozza..." conclude Sallusti.

