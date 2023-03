“SE POTESSI ESPRIMERE UN DESIDERIO CHIEDEREI DI INVECCHIARE CON LUI” (TE CREDO, SAI CHE PENSIONCINA) - ANTONELLA CLERICI A “OGGI” RACCONTA IL SUO AMORE PER VITTORIO GARRONE, VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO ERG: “È L’UOMO PIÙ SOLARE, SIMPATICO E PROTETTIVO CHE ABBIA MAI INCONTRATO” – “SONO COME L’ARABE FENICE: QUANDO PENSANO CHE IO SIA FINITA, RISORGO DAL NULLA…”

Anticipazione da “Oggi”

COPERTINA OGGI - 23-30 MARZO 2023

L’amore con Vittorio Garrone, vicepresidente del gruppo energetico Erg, che dura da sette anni: «Mi ha confidato che dopo il primo incontro voleva rincorrere il mio taxi mentre me ne andavo». La famiglia allargata con sua figlia Maelle e i figli di lui: «Durante la pandemia abbiamo imparato a stare insieme a volerci bene».

Il successo ritrovato: «Ho imparato a non prendere più troppi impegni per non sentirmi schiacciata dal lavoro». Il patto di lealtà con il suo pubblico: «Se sto male non lo nascondo. Ho parlato delle corna quando mi hanno soffrire, della menopausa e dei chili di troppo».

Antonella Clerici apre le porte della sua casa nel bosco di Arquata Scrivia a Oggi, in edicola da domani. «Sono come l’Araba Fenice: quando pensano che io sia finita, risorgo dal nulla e il destino mette sulla mia strada qualcosa di bello», racconta quando parla dei suoi alti e bassi professionali e sentimentali.

antonella clerici the voice senior

«Quando una storia d’amore non funziona più o fa male, la chiudo. Quando un lavoro non è più adatto a me, cambio», dice ricordando i suoi mille traslochi. E dell’ultimo, qui, nel suo buen retiro. «Nel 2018 ero prosciugata dagli impegni e sentivo che volevo vivere sino in fondo la storia con Vittorio. È l’uomo più solare, simpatico e protettivo che abbia mai incontrato. Se potessi esprimere un desiderio chiederei di invecchiare con lui». Le nozze, però, per Antonella, possono aspettare. «E io so aspettare», aggiunge Garrone. «Glielo chiederò quando so che mi dirà di sì».

