Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Quest' anno non ho ancora visto una puntata del «Grande Fratello Vip»: condizione ideale per parlarne, visto che tutti ne parlano. Avevo smesso di guardarlo, non ricordo più quando, perché stava diventando un gesto di tracotanza, il prodotto di un'autonomia assoluta, come se una divinità atrofizzata stesse creando un mondo a sua immagine e somiglianza: il mondo luciferino di Alfonso Signorini! E questo mi provocava un'insopportabile inquietudine.

Dicono che succedono cose invereconde ma ho smesso di stupirmi perché il compito del conduttore e degli autori è proprio quello di raccattare idolatri dell'apparire a qualunque costo (perciò vengono anche pagati) il cui compito principale consiste nell'affliggerci i loro malanni, anche quelli involontari che sono di gran lunga i più frequenti, quelli dinanzi ai quali ci troviamo più disarmati. Lo dico perché ogni tanto seguo certi talk, che sono la versione onorevole del GFV, così strabordanti di casi umani.

Leggo di bullismo, di branco che sbrana gli indifesi, di alti ascolti ma ho smesso di guardare il GFV non per ragioni moralistiche ma perché Signorini, le opinioniste, i concorrenti potrebbero ricordarmi con troppa evidenza che tutti siamo in preda ad allegre convulsioni o, quanto meno, allo sgomento, incapaci di elevarci al dubbio. Mi piacerebbe, quanto prima, trovare le ragioni che uniscono il GFV alle elezioni degli ultimi anni: temo che le analogie si sprecherebbero.

Ormai ci sono troppe trasmissioni che hanno convertito l'anomalia, un'anomalia monotona e abitudinaria, l'anomalia dei disperati, in regola di condotta. Qualunque cosa accada nel GFV è già accaduto nella realtà: il programma è solo una certificazione dissimulata, un sipario strappato attraverso i cui squarci noi vediamo le maschere del nostro smarrimento. Il dentro (della casa) è come il fuori.

2. GF VIP: BELLAVIA SCRIVE UNA LETTERA: «TORNERÒ NELLA CASA PER GUARDARVI NEGLI OCCHI»

Da www.corriere.it

Dopo lo psicodramma collettivo di lunedì sera sul caso di Marco Bellavia, bullizzato dal gruppo e uscito sabato scorso in lacrime dal «Grande Fratello Vip» (puntata dagli ascolti altissimi) , giovedì sera non poteva mancare il proseguio. Quel diavolo di Alfonso Signorini ha aperto la puntata salutando Bellavia con affetto, dicendogli: «So che presto sarai qui in studio con noi e incontrerai i vipponi». Signorini dice che Marco ha avuto modo di riflettere e organizzare i suoi pensieri e così ha deciso di scrivere «una lettera rivolta ai suoi compagni di avventura.

La sua è una riflessione molto amara, piena di considerazioni sofferte». Si rivolge ai concorrenti e ribadisce loro che «sono stati complici di una cattiveria indicibile». Li informa che ora Marco « è a casa, si sta riprendendo e tornerà appena potrà sia in studio che in casa per parlare con voi (non come concorrente)». Il conduttore racconta anche che Marco ha visto la puntata di lunedì e «prima c’è stata rabbia, poi ci ha dormito su e ha voluto scrivervi una lettera . Ci ha anche pianto sopra . Non è sdolcinata, a volte anche dura».

Un doppiatore legge la missiva «Cari ... ho guardato da casa la puntata: io nel mio letto a leccarmi le ferite e voi agghindati. Eravate già pronti a voltare pagina, in tv si cambia registro come niente. E invece no. Grazie ad Alfonso si è parlato di bullismo. Io sono riuscito a mostrare a chi ci guardava i miei demoni. Solo condividendo un dolore, lo si rende meno pesante. (...) Presto ritornerò a guardarvi negli occhi, se poi qualcuno abbasserà gli occhi quando ci guarderemo, non sarà colpa mia. Vi abbraccio. Marco».

Ovviamente - e come avrebbe potuto essere diversamente - i concorrenti commossi promettono che sono pronti a riabbracciare Marco. Gegia ammette che lei sì potrebbe abbassare gli occhi davanti a Marco. Sonia Bruganelli prova a dare una lettura diversa: Marco voleva farcela nella casa per quello forse i concorrenti non hanno capito davvero il suo disagio; Orietta Berti riflette che al posto di Bellavia anche lei avrebbe scritto una lettera così. Il capitolo si chiude con Signorini che difende il programma perchè «qui abbiamo il modo di affrontare temi sociali inascoltati, come la depressione di cui si parla troppo poco» e stigmatizza gli odiatori dei social che in questi giorni hanno insultato e minacciato di morte Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e anche altri concorrenti.

Chiuso davvero il capitolo Bellavia, se ne è aperto un altro del tutto imprevisto . Sara Manfuso, uscita di sua spontanea volontà dalla casa perché i suoi principi non le consentivano di restare dentro, seduta in studio, ha lanciato una bomba: «Io sono entrata nella casa per raccontare la mia storia di violenza sessuale subìta. Ed è successo un episodio tremendo: nella casa c’è stato uno (Giovanni Ciacci, ndr) che mi ha toccato il sedere, ha fatto una battuta sulla violenza sessuale e nessuno mi ha difesa». Giovanni Ciacci va su tutte le furie:«Non è così. Involontariamente ti ho sfiorato il sedere e ti ho subito chiesto scusa, e tu ti sei fatta una risata e ne abbiamo riso insieme». Lei nega sia così.

Il filmato che verrà mostrato poco dopo effettivamente mostra l’atmosfera molto ridanciana dell’episodio (anche se la frase detta da entrambi: «Dai, simuliamo una violenza sessuale» è risultata del tutto inappropriata) . Fatto sta che Alfonso Signorini si è davvero infuriato con la Manfuso: «Se uno ti tocca il sedere, gli dai un ceffone. Potevi trovare un’altra scusa per motivare la tua uscita dalla casa. Grazie per avermi preso in giro. E ora puoi anche andartene».

