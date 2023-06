“SEI AUTORIZZATA A PIANGERE QUANTO VUOI” – SIPARIETTO ALLO “SPECIALE TG5” PER LA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI - BARBARA D’URSO CONDIVIDE I SUOI RICORDI DEL CAV E DEL DEBBIO LA INFILZA: “APPENA SI PASSA AL SERVIZIO, SEI AUTORIZZATA A PIANGERE QUANTO VUOI, VISTO CHE LE HAI TRATTENUTE PER TUTTA L’INTERVISTA” – COME MAI NEL VIDEO CARICATO SU MEDIASET INFINITY È STATA TAGLIATA QUELLA PARTE? - VIDEO

"...appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi..." una battuta venuta male o sfottò? #TG5 pic.twitter.com/ANuhstwC1N — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) June 13, 2023

Estratto dell’articolo di Eleonora D’Amore per www.fanpage.it

PAOLO DEL DEBBIO

Speciale Tg5 per Silvio Berlusconi, c'è anche Barbara D'Urso a condividere i suoi ricordi: "Mi ha voluta in Mediaset e con Marta Fascina mi seguivano sempre in tv". Poi Paolo Del Debbio: "Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto l'hai trattenuto per tutta l'intervista". Grande sconcerto finale e gelo in studio. Il video caricato su Mediaset Infinity infatti risulta tagliato proprio nella conclusione.

Barbara D'Urso: "Berlusconi e Marta Fascina mi guardavano sempre"

Barbara D'Urso ospite in collegamento dagli studi di Pomeriggio 5 ha iniziato così il suo intervento: "Ho nel cuore una tristezza profondissima. Ho fatto questo collegamento col cuore, in questo studio siedo solo quando intervisto i politici e l'ultimo che ho intervistato era proprio Silvio.

BARBARA D URSO

Lui era in collegamento da casa, abbiamo chiacchierato, delizioso come sempre, mi voleva molto bene e mi stimava. Prima della registrazione mi disse che era a casa con Marta Fascina e voleva che li andassi a trovare per conoscerla, perché anche lei mi seguiva e mi stimava tanto".

[…] "Berlusconi era immortale, tutti sapevamo che non stava bene, però nessuno avrebbe immaginato che dopo qualche ora dall'ultimo ricovero sarebbe andato via per sempre. […]". Impossibile non riavvolgere il nastro e partire dall'inizio: "Era il 1977 ero arrivata a Milano da Napoli, facevo la modella.

BARBARA D URSO BERLUSCONI

Berlusconi volle fare la prima tv privata in Italia e vide la mia foto dalle agenzie, mi convocò e mi presero immediatamente a fare di tutto, come ero abituata a fare fino a qualche tempo fa in questa azienda. Quanto mi pagava? Non lo so, non me lo ricordo, il compenso più grande era la palestra fatta con lui a Mediaset".

Barbara D'Urso sottolinea più e più volte che Berlusconi l'ha sempre guardata molto in televisione, ché poi lui era anche il primo fan della tv che aveva creato. A seguito della messa in onda dell'ultima prima serata che ha condotto (La pupa e il secchione, ndr), la chiamò e lei pensò che il motivo fosse il mancato gradimento della puntata.

BARBARA D URSO BERLUSCONI

Invece, racconta che lui le disse al telefono: "Ma no Barbara, tu sei bravissima, lo sai la stima che ho per te, sei unica, però devo dirti che secondo me stavi meglio con il tailleur tipo Chanel del promo invece dell'abito lungo che hai scelto per la prima serata. A Berlusconi mi univa anche questo, la cura per ogni singolo dettaglio".

SILVIO BERLUSCONI QUINTA COLONNA PAOLO DEL DEBBIO