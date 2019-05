https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/grandefratello/giorgio-tambellini-a-francesca-de-andre-e-un-complotto_b100001243_a3116

Da www.tgcom24.mediaset.it

francesca de andrè

Francesca De André monopolizza ancora una volta l'attenzione al "Grande Fratello 16": sono noti gli attriti fra lei e la famiglia, a partire dalla diffida del padre stesso di parlare di lui e della loro situazione famigliare. Nella stanza dei super led però la ragazza ha un'altra brutta sorpresa, l'intervista rilasciata dalla nonna Dori Ghezzi.

"Barbara onestamente io non voglio parlare di questa persona, perché è la stessa che mi ha accompagnata nella casa famiglia quando in realtà poteva avermi in affidamento. Avrebbe potuto pagarmi un collegio privato e invece mi ha abbandonata anche lei. Io queste cose non le dimentico, parlo anche a nome di mia sorella che più volte le ha chiesto di farla lavorare nella fondazione De Andrè, ma lei si è rifiutata. Loro fanno una vita agiata, noi no. Se ha veramente questa voglia di pace credo che invece di parlare dovrebbe fare. Sono le azioni che contano".

francesca de andrè

Subito dopo si rivolge a Cristiano Malgioglio, con il quale aveva avuto un'accesa discussione, pregandolo di non prendere le parti della nonna a dispetto dell'amicizia che li lega, perché non vuole discutere. "Dori non c'è - replica l'opinionista - ma lei per me è più di un'amica, la conosco bene ed è una persona meravigliosa, le dispiace molto per quello che ti sta succedendo".

E’ UN COMPLOTTO

Da www.mediasetplay.mediaset.it

Giorgio Tambellini, ex ragazzo di Francesca De André, entra nella casa del Grande Fratello per la seconda volta. Francesca De André è stata tradita da Giorgio pochi giorni prima del loro precedente incontro. Inoltre, Giorgio ha lasciato Francesca attraverso un post sui social, e ora rientra nella casa per chiarire le cose.

“Bel coraggio. Non ho parole", afferma Francesca appena vede Giorgio. “Faccio come te che ti strusci con il pupazzo. Le figurine che stai facendo nella casa", replica Giorgio.

francesca de andrè

“Cosa ci hai fatto con questa?", chiede Francesca e Giorgio risponde:“Ci ho fatto quello che mi pare. Qui non è possibile parlarne. Te lo dirò io fuori. Non ti ho tradito io. Ti ha tradito la tua amica Alessandra. Finisci questo giochino e poi sarò io il primo a dirti le cose". A una nuova domanda di Francesca, Giorgio cambia versione: "Sì sì, ti ho tradito. Tu strusciati pure. Puoi fare tutto quello che ti pare. Stai nella casa altre due settimane e poi ti racconterò tutto per filo e per segno”.

“Brava sei contenta?”, urla Giorgio a Barbara d’Urso, "È un complotto".

D’URSO

francesca de andrè

Da www.gossipetv.com

Francesca De André, scontro tra Giorgio e Barbara d’Urso al Gf

Francesca si confronta con Giorgio, il quale prima nega e poi conferma il tradimento . Non solo, si assume poi le colpe e rivela di voler raccontare cos’è davvero accaduto con quella donna in macchina solo quando la De André finirà il reality, lontano dalle telecamere. Ma una frase fa infuriare non poco Barbara, la quale sembra non apprezzare per nulla il suo modo di fare.

francesca de andre'

Giorgio afferma di non voler parlare di fronte ai riflettori e di non voler fare spettacolo per l’audience. “Noi non abbiamo bisogno di fare l’audience con te che ti chiudi in auto con una”, risponde prontamente la d’Urso, che non le manda di certo a dire. Infatti, la conduttrice sembra credere al tradimento di Giorgio, tanto che consiglia Francesca a non sprecare neppure una lacrima. “Brava, sei contenta”, si rivolge così il giovane a Barbara, quando ammette di aver tradito la De André.

Barbara d’Urso non ci sta e chiede a Giorgio di lasciare subito la Casa

La situazione si complica quando Giorgio tiene tra le sue mani il viso di Francesca. A detta della conduttrice, la starebbe stringendo troppo: “Stai stringendo un pochino troppo le mani sulla faccia di Francesca”. Ma non finisce qui, in quanto più volte Giorgio fa un gesto che non passa inosservato di fronte agli occhi di Barbara. La conduttrice nota come Giorgio cerchi di abbracciare Francesca.

francesca de andre' cristiano malgioglio gf16

La d’Urso non apprezza, poiché teme che possa stringerla troppo: “Giorgio esci dalla casa, vai vai vai vai”. La presentatrice conclude poi con Francesca: “Non merita che tu passi una serata di m..da e scusate se dico questa parole alle 23.08. No, guarda, ti giuro io sono scioccata, da come si è comportato lui”.

