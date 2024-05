“SEI IMMENSAMENTE GIULIA” – È MORTA LA PROTAGONISTA DELLA CANZONE “DEDICATO A TE” DELLE VIBRAZIONI. A DARNE NOTIZIA SUI SOCIAL È IL FRONTMAN DELLA BAND, FRANCESCO SARCINA, CHE EBBE CON GIULIA TAGLIAPIETRA UNA STORIA D’AMORE: “ORA È PIÙ CHE MAI PARTE DELLA LUCENTE ARMONIA. ERA TROPPO GIOVANE...” – GIULIA, PROFESSIONE GEMMOLOGA, AVEVA 46 ANNI, LASCIA IL MARITO E DUE FIGLI - VIDEO

«Sei immensamente Giulia», recita il brano Dedicato a te de Le Vibrazioni. Uno dei singoli più di successo della band milanese, ispirata alla «lucente armonia» proprio di Giulia, che nelle scorse ore – fa sapere il frontman del gruppo, Francesco Sarcina – si è spenta. «In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con “lucente armonia”.

Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: “ma come cazzo fate a non capire cosa vuol dire?”. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia», si legge su Instagram.

«Ed ora è più che mai parte della lucente armonia – continua -, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Ma lascia anche tanto dolore, dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale è sempre stata. Difficile perché una madre ed un fratello perdono una figlia e una sorella. Ma ancor più difficile è perché un marito e due figli perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole».

«E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo – continua Sarcina – non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia. Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio . Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno. Fra», conclude.

Sarcina ha ricordato Giulia, con la quale ebbe un’indimenticabile storia d’amore, lunedì scorso, durante un concerto a Casarano nel Leccese. Quando è arrivato il momento di suonare Dedicato a te, il leader della band ha annunciato il brano raccontando al pubblico che si tratta di «una canzone ci ha resi conosciuti, è uscita nel 2003 ed è stata dedicata a una persona speciale, veramente immensa, immensamente Giulia….». Per poi aggiungere: «Giulia che purtroppo stamattina è mancata. È una parte del mio e del nostro cuore. «Vorrei che gliela facessimo sentire, lei a tante persone ha dato tanto. Mi aiutate, vero? Ho la voce un po’ rotta, l’emozione… era troppo giovane».

Chi era Giulia Tagliapietra

Giulia Tagliapietra, scrive il Corriere della Sera, era malata da tempo e viveva a Milano dove lavorava come gemmologa. Aveva 46 anni, lascia il marito e due figli. L’incontro con Sarcina era avvenuto da giovanissimi. Negli anni l’amore giovanile era diventato una solida amicizia.