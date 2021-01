“SEI INGRASSATA, MA CHI TI CREDI DI ESSERE” – ANTONELLA ELIA SCOATTA DURANTE IL FACCIA A FACCIA CON SAMANTHA DE GRENET AL “GF VIP” E SI BECCA LE ACCUSE DI BODY "SCEMING": “STAI CEDENDO AL PESO DELL'ETÀ. PUBBLICO, CHE FIGO, SONO DENTRO LA CASA E C’HO DAVANTI UNA STRONZA, ED È BELLISSIMO DARLE DELLA STRONZA. TU SEI SOLO UNA BORGATARA RIPULITA MALE…” - VIDEO

Da "www.ilmessaggero.it"

Scivolone di Antonella Elia contro Samantha De Grenet: «Sei grassa e vecchia». I social si ribellano «È body shaming». L'opinionista entra nella casa, durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 4 gennaio, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma oltrepassa il limite.

Ruggine

Già in passato tra Antonella Elia e Samantha De Grenet c'erano stati degli screzi, ma durante la diretta di lunedì al Grande Fratello Vip c'è stato uno scontro senza esclusione di colpi. La Elia in particolare è entrata in modo molto aggressivo e da accuse simpatiche è passata alle offese

«Complimenti sei la regina dell'arroganza - esordisce Antonella Elia - ma chi ti credi di essere, sto cavolo? Ma come ti permetti di parlare di me così», «Pensa quello che vuoi - risponde Samantha - io mi permetto perchè mi hai attaccatta appena sono entrata. Tu hai la tua opinione, ma a me non interessa proprio quello che dici, io sono sicura di quello che sono» .

La Elia la appella con il titolo di "reginetta da gorgonzola" «Sei un po' ingrassata, stai cedendo al peso dell'età. Pubblico che figo sono dentro la casa e c’ho davanti una stronza, ed è bellissimo darle della stronza, tu sei solo una stronza, una borgatara ripulita male».

Body shaming

Frasi che non sono proprio piaciute al pubblico che su twitter ha accusato l'opinionista di fare body shaming.

