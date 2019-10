“SEI UNA MERDACCIA” - SCONTRO IN TV TRA IL SERIO E IL FACETO TRA ALESSANDRO HABER E CARLO VERDONE DURANTE LA PRIMA PUNTATA DI “MALEDETTI AMICI MIEI” – HABER SBOTTA: “HAI LAVORATO CON PAPALEO, RUBINI, VERONESI, TORTORA, GRANDI ATTORI, PICCOLI ATTORI, CANI, PORCI CON ME NIENTE. SEI UNA MERDACCIA” – E VERDONE, PUNTO SUL VIVO, REPLICA…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

alessandro haber vs. carlo verdone 7

Scontro in tv tra il serio e il faceto tra Alessandro Haber e Carlo Verdone durante la prima puntata di «Maledetti Amici Miei» su Rai Due. Haber, unico presente a non aver mai lavorato con il regista, ha fatto sapere il suo risentimento direttamente in tv: «Hai lavorato con Papaleo, Rubini, Veronesi, Tortora, grandi attori, piccoli attori, cani, porci con me niente.. sei una merd....» ha detto rivolto a Verdone.

alessandro haber vs. carlo verdone 4

Uno sfogo a metà tra il vero e la finzione televisiva che però ha punto sul vivo il regista romano che, ridendo per sdrammatizzare, ha replicato: «Ma tu sei attore di teatro, hai l’impostazione teatrale»

alessandro haber vs. carlo verdone 3 alessandro haber vs. carlo verdone 2 alessandro haber vs. carlo verdone 1 alessandro haber vs. carlo verdone 9 alessandro haber alessandro haber vs. carlo verdone 8 alessandro haber veronesi rubini papaleo alessandro haber alessandro haber veronesi rubini papaleo buy tortora alessandro haber vs. carlo verdone 5