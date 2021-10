“SEI UNA STRONZA VERAMENTE” – MEGA SCAZZO DURANTE LA DIRETTA DEL “GF VIP” TRA KATIA RICCIARELLI E CARMEN RUSSO – LA BALLERINA HA ACCUSATO LA SOPRANO DI SPARLARE DI TUTTI: “IO SONO TRANQUILLA, HO UNA FAMIGLIA, UNA FIGLIA”. LA RICCIARELLI, A QUEL PUNTO, SCATTA SUL DIVANO E LA INSULTA – IMMEDIATA LA REAZIONE DELLA MOGLIE DI ENZO PAOLO TURCHI: “A TE TUTTO È CONCESSO, SCENDI GIÙ DAL PODIO…” - VIDEO

VIDEO: LA LITE TRA KATIA RICCIARELLI E CARMEN RUSSO

Francesco Fredella per "www.liberoquotidiano.it"

Tutti contro tutti. E anche Carmen Russo, una concorrente tra le più equilibrate del Grande fratello vip, sbotta. Ovviamente contro Katia Ricciarelli. "Sei una stronza", urla la soprano e la ballerina replica: "A te è tutto concesso". Alla fine della puntata arriva il confronto accesissimo tra le due donne.

Quando la Ricciarelli fa il nome della ballerina allora succede di tutto: Carmen dice di essere stata nominata per il fatto che Katia si è arrabbiata durante una partita a biliardino. Dalle parole si arriva ai fatti. Le due concorrenti alzano la voce e Carmen Russo dice, addirittura, di essere pronta a lasciare la casa.

"Non te lo permetto questo", continua nei confronti della Ricciarelli. "Scendi giù dal podio": le parole di Carmen Russo sono una vera e propria cannonata senza precedenti. Nonostante la soprano abbia riabbracciato il suo cagnolino Ciuffy - durante l'ultima puntata del GF Vip 6 - non mancano per lei momenti più difficili: il battibecco con Carmen diventa pesantissimo.

"Ha perso una partita e si è innervosita", dice la moglie di Enzo Paolo Turchi. Subito arriva la replica di Katia: "Queste scuse non le devi dire. Questo non lo accetto. Io e Ainett giocavamo.. sei stata scorretta. Se credi di non essere ascoltata dal GF Vip sbagli. Calmati che non voglio rovinarmi la serata. Sono stanca di questa prima della classe. Scendi giù dal podio".

