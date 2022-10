Ivan Rota e il trash talker Sor Rotella per Dagospia

Pamela Prati GF Vip Show 1. Lo avevamo detto: Pamela Prati come Gloria Swanson, anzi come una Francesca Bertini che si attacca alle tende, una Greta Garbo. La diva amata dai tassisti ci ha fornito l’ interpretazione più convincente della sua vita tornandoci a parlare dell’ affaire Mark Caltagirone, l’uomo mai esistito che la Prati doveva sposare. Praticamente è stata vittima di una truffa affettiva.

Secondo atto. Sonia Bruganelli ha scatenato le ire della diva de’ noantri chiedendole come mai aveva fatto una copertina da sola in abito da sposa: “Se ti dicono di fare una foto vestita da sposa e non hai mai visto l’uomo che dovresti sposare c’è qualcosa di strano. Non è che ti sei sentita in dovere perché non sapevi come uscirne?” La Prati ha iniziato a dare i numeri. La Bruganelli ha poi insinuato che venisse pagata per andare in tv a parlare di Mark Caltagirone.E anche Orietta Berti non ha creduto a Pamela.

Terzo atto: invitata da Bruganelli a calmarsi,Pamela Prati dixit:” cosa ne sai di cosa è giusto Sonia? Non hai provato sulla tua pelle queste cose. Reagisco così perché l’ho provato sulla mia pelle sappilo. Non ho guadagnato niente da tutto questo! Sarà bello il tuo modo di reagire che sei sempre aggressiva. Invece di essere solidale con le donne. Con tutte le donne sei aggressiva. Siete tutti professori della vita degli altri“. Amen.

Pochi hanno notato la stilettata tremenda che Patrizia Rossetti ha rifilato a Pamela Prati: “Perché non fai come Marco Bellavia?”. La tele venditrice proprio non ce la fa a accettare che la Prati abbia una camera singola e vorrebbe scendesse dal trono.

Le frasi della serata1. Oriettona Berti giustamente dice: “Stiamo parlando del nulla” riferito al massaggio da seminarista fatto da Nikita a Luca Salatino che ha fatto arrabbiare Cristina Quaranta. Questa di chiedeva se Soraya, la fidanzata di Salatino non fosse gelosa. E a casa i suoi a vederla avvinghiata a Amaurys Perez? Ha posto stop un post di Soraya: “ Quaranta, per una volta riesci a mettere insieme i pochi neuroni che hai?”

Le frasi della serata 2:” Marce nel cuore” , così ha detto Carolina Marconi riferendosi a Patrizia Rossetti (ieri sera bellissima) e a Wilma Goich, una rompipalle da collezione il cui marito ottantenne Edoardo Vianello è sbarcato su Twitter. La frase è comunque virale e pare davvero presa da un film di Quentin Tarantino o da una serie coreana.

Le frasi della serata 3. Nel cuore della notte si riscatena Gegia che dà della zoccoletta a Antonella Fiordelisi perché l’ ha mandata al televoto. Di questi tempi vanno di moda le parolacce. E poi Alberto De Pisis dice riguardo a “mani di piovra” Edoardo Donnamaria di cui si era invaghito: “quello non la racconta giusta”. Che cosa sa che noi non sappiamo?

É nato un nuovo guru: a Marco Bellavia un coro di “Grazie, tu ci hai aiutato” ( a guarire dalla depressione e da sindrome borderline). Questa pletora va contro però quelli che dubitano sulla veridicità dei comportamento del mental coach de noantri. Di questo non se è però parlato ieri sera al Grande Fratello Vip. Solo una santificazione del nuovo guru.

Inizio col botto al Grande Fratello Vip con Orietta Berti che dice a Alfonso Signorini di essere stata chiamata da Tinto Brass per un film e chiosa: “per interpretare quella vestita, non quella svestita”. È Sonia Bruganelli (dicono che è cattiva, ma ironiche come lei ne vorremmo di più):” ha chiamato anche per, ma per interpretare quella svestita.

Al GF Vip, Giaele De Dona, guru dell’amore libero, dopo la puntata non si ricorda che Nikita è stata nominata e chiede in giro nella casa se è vero. Ma non ha visto il programma? Forse pensava a Taylor Mega.

Era considerato lo show più elegante della televisione, ma i tempi sono cambiati e Ballando con le Stelle, in nome dell’audience, già dalla prima puntata ha dato perle trash che superano di gran lunga quelle del GF Vip e che hanno fatto rizzare la parrucca a Milly Carlucci: come ora anche i muri sanno,Iva Zanicchi che da della T a Selvaggia Lucarelli ( con la quale fa poi pace in diretta tv). La cantante ha ricordato che l’opinionista tempo fa le diede della “vajassa “: Lucarelli dice a Iva che significa popolana. Se chiedete il significato nei vicoli di Napoli vi diranno che non é proprio così…

Ma che ci da Alessandro Egger a Ballando con le Stellr? Era il bambino dello spot delle barrette Kinder. Si dice che tra lui e Gabriel Garko, anche lui nel cast del programma, sia nascendo una grande amicizia. Se son rose fioriranno. L’esibizione di Garko é stata camp più che trash: coreografia tipo Lago dei Cigni per lui principe in bianco. Egger era vestito sadomaso. Di solito gli opposti si attraggono…

