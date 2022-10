“SELVAGGIA? ORMAI E’ UNA TRAGICA MACCHIETTA” – PIGI BATTISTA ATTACCA LA LUCARELLI DOPO LA BATTUTA SULL’AUDI DELLA MELONI E LA PRECISAZIONE DI ANDREA DI CARO (“LA MELONI È USCITA DI CORSA PER VENIRE A SALUTARE MIO NIPOTE FRANCESCO VALDISERRI IN CHIESA, A VOLTE SAPERE LE COSE AIUTA”) – LA REPLICA DI SELVAGGIA A "PIGI": ”A PARTE LA TUA DISONESTÀ NEL FINGERE DI NON AVER CAPITO UNA BATTUTA CHE NON C’ENTRAVA NIENTE CON IL FUNERALE, DEVO DIRE CHE I TUOI “BRAVA”, “FANTASTICA” SCRITTI A ME IN PRIVATO SIANO STATI SCRITTI DA UNA MACCHIETTA CHE SI SPACCIA PER TE”

Ivan Rota per Dagospia

PIGI BATTISTA TWEET

Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, ha scatenato un putiferio dopo un tweet contro Giorgia Meloni: “Abbandona il palazzo a bordo di una Audi. Direi che urge un ministero della sovranità automobilistica”.

Il riferimento era alla vettura tedesca usata per lo spostamento. Alla influencer aveva risposto tramite tweet il giornalista Andrea Di Caro, fratello di Paola Di Caro, firma di punta del Corriere della Sera e mamma di Francesco Valdiserri morto investito da un’auto. Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha voluto rispondere per chiarire i motivi tecnici: “Giorgia Meloni è uscita di corsa per venire a salutare mio nipote Francesco Valdiserri in chiesa”. E ha aggiunto in modo non polemico : “18 anni: c’era il funerale e non è voluta mancare. Mia sorella Paola segue la Meloni per il Corsera… La battuta sulla macchina ci sta lo stesso. Ma a volte sapere le cose aiuta a decidere se è il caso».

pigi battista

Questo ha scatenato la polemica della Lucarelli con Pierluigi Battista: dice che la giornalista poteva dire scusa e non che lo zio del ragazzo volesse scatenarle addosso l’odio: “ Ma chi crede di essere? Una macchietta?” E lei risponde: “ il familiare della vittima si risente per una battuta che non riguarda né la vittima né i funerali, ma la nascita di un ministero della sovranità di qualcosa. Spero che la tua sia soltanto malafede perché se non lo capisci si, come dici tu ,solo rincoglionimento senile.”

E ancora : ”a parte la tua disonestà nel fingere di non aver capito una battuta che non c’entrava niente con il funerale, deo dire che i tuoi “brava”, “coraggiosa”, “fantastica” scritti a me in privato siano stati scritti da una macchietta che si spaccia per te”. Una internauta ha appoggiato Selvaggia dicendo che il marito francese ha piú volte notato la nazionalità straniera delle auto blu e che nessuno (?) sapesse dove andava Giorgia Meloni. Ora tutti sanno che andava al funerale del figlio di un’amica e in questo caso la “nazionalità” di un auto passa in secondo piano.

SELVAGGIA LUCARELLI A BALLANDO CON LE STELLE 1 SELVAGGIA LUCARELLI A BALLANDO CON LE STELLE 2