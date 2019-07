“SEMPRE DRITTO…IL PACCHETTO”, DOPO LA CAMPAGNA “MISS PATATA”, ROCCO SIFFREDI TORNA TESTIMONIAL DI “AMICA CHIPS” NEL NUOVO SPOT PER RECLAMIZZARE LE PATATINE NEL SACCHETTO “CHE NON SI AFFLOSCIA MAI – “SONO SEMPRE QUELLO DI UNA VOLTA E SONO SEMPRE PRONTO A STUPIRVI”, SCANDISCE IL PROROMPENTE ROCCO NELLA PUBBLICITA’… - VIDEO

Io apro ufficialmente una scommessa: il team di Amica Chips adatta le patatine al testimonial, e non il contrario. Sembrerebbe davvero così, perché Rocco Siffredi torna nello spot a reclamizzare le patatine nel nuovo sacchetto “sempre dritto”. Insomma, che non si affloscia mai. Dai, ho ragione?

Una mattina la squadra marketing di Amica Chips si è riunita e ha pensato: “accidenti, dobbiamo far tornare Rocco Siffredi nella pubblicità, ma la carta della patatina ce la siamo già giocata, come facciamo?” e un genio deve aver detto “sfruttiamo la capacità più grande di Siffredi e troviamo il modo di adattarla alle nostre confezioni: facciamo le patatine Dritte in Tavola!”. Ma sono tutte mie congetture.

Dopo la campagna “Miss Patata” dell’azienda, che coinvolge il porno attore, lui ci ha stupiti ancora aprendo un ristorante ma qui ci ha dato proprio il colpo di grazia. Non si sa se ridere o piangere ma è certo che Amica Chips – con Fab, l’agenzia guidata da Davide Colombo e Valerio Le Moli – ci ha preso (ancora) in pieno, con quel suo stile provocatorio al limite della decenza e un Siffredi icona che si mette magistralmente in gioco come sempre (“Sono sempre quello di una volta. Sempre dritto… il pacchetto”).

Ecco qualche info sullo spot: casa di produzione Filmgood, regia di Matteo Sironi, pianificazione media della campagna di MediaClub.

