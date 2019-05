“LA SERIE MERITA UN FINALE CHE ABBIA SENSO” - I FAN DI “GAME OF THRONES” SOTTOSCRIVONO UNA PETIZIONE SU CHANGE.ORG PER CHIEDERE DI RIFARE L'ULTIMA STAGIONE DELLA SERIE - GLI APPASSIONATI (HANNO FIRMATO GIA’ 362 MILA PERSONE) SI SONO SCAGLIATI CONTRO DI DUE SCENEGGIATORI, DAVID BENIOFF E D.B. WEISS, INCAPACI DI TENERE ALTO IL LIVELLO DELLO SHOW DAL MOMENTO IN CUI NON HANNO PIU’ POTUTO ADATTARE I ROMANZI DI GEORGE MARTIN…

Ciak, si rigiri. L’ottava e ultima stagione del “Il Trono di Spade” ha diviso il pubblico a tal punto che un nutrito gruppo di fan ha lanciato una petizione per chiedere ad HBO di girarla daccapo. Lo riporta il Daily Mail.

L’iniziativa è stata lanciata su Change.org dopo la messa in onda dell’episodio “The Bells”, al centro di molte critiche da parte degli appassionati. I firmatari della petizione - che sono già oltre 300mila - sostengono che gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss si siano dimostrati inadatti a proseguire la narrazione de “Il trono di spade”, dal momento in cui non hanno più potuto adattare i romanzi di George R.R. Martin.

Lo scrittore, infatti, non ha ancora ultimato la stesura degli ultimi due libri delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” e i fan della serie tv affermano: “David Benioff e D.B. Weiss si sono tristemente rivelati degli sceneggiatori incompetenti quando non hanno avuto a disposizione il materiale originale (i libri) a cui ispirarsi. La serie merita una stagione finale che abbia senso. Fate in modo che accada, HBO!”.

La polemica è esplosa dopo la messa in onda della quinta puntata a causa delle gesta di Daenerys, che non si è fermata dinanzi alla resa dell’esercito di Cersei. Da lì, la decisione di mettere a ferro e fuoco la città di Approdo del Re, nonostante all’interno delle mura ci fossero innocenti (donne e bambini compresi). Così, Daenerys si è trasformata in una villain. Una scelta di caratterizzazione che molti spettatori hanno trovato inappropriata.

Inoltre, alcuni fan hanno criticato il trattamento riservato ai personaggi femminili, sminuiti per esaltare quelli maschili. Altri si sono lamentati della caratterizzazione degli Estranei: per sette stagioni raccontati come nemici impossibili da sconfiggere, non si sono poi rivelati tali.