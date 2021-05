il twerking di rocco siffredi a name that tune

1 - ROCCO SIFFREDI IMITA ELETTRA LAMBORGHINI: IL TWERK SULLE NOTE DI PEM PEM

Da www.diregiovani.it

Ancora una prova straordinaria per Rocco Siffredi. Dopo aver mostrato le sue abilità di ballerino imitando Heater Parisi, il pornoattore è protagonista di una nuova battaglia di Lip Sync a Name Thet Tune, con un twerk pazzesco sulle note di Pem Pem di Elettra Lamborghini. Indovinate chi ha vinto la sfida?

rocco siffredi

2 - IL FUTURO È DONNA, VE LO SPIEGO IO

Azzurra Della Penna per “Chi”

Siffredi sta seduto sulla sua poltrona di pelle nera, solito sguardo fra il sorpreso e il malizioso. Ha appena pubblicato Sex Lessons – il mio corso di educazione sessuale e viene voglia di chiedergli se il libro è meglio dei film. Si fa una risata. Ma ridendo e scherzando...

Domanda. Parlare di sesso ai propri figli a 12 anni, come ha fatto lei, è tosta. Poi alle bambine... A chi ha una figlia femmina, leggendo, un po' il fiato viene a mancare, lo sa?

rocco siffredi sex lessons

Risposta. «Dai, ma che cambia? Io con due figli maschi avevo pure le mie difficoltà: con me hanno un riferimento parecchio difficile. Per anni ho pensato: non è che credano di dover diventare come il loro papà? O, peggio ancora: e se trovano delle fidanzate che dicono loro "Non siete come Rocco"? Invece hanno avuto una mamma fantastica che ha spiegato loro tutto.

E prima ti spiegano cos'è il sesso e come funziona, meno confusione avrai. Guardi che se a scuola te lo spiega il branco, è terribile. Se sei preparato in maniera intelligente, il sesso è un viaggio fantastico».

D. Il libro è anche un dialogo con suo figlio Lorenzo.

tori black rocco siffredi

R. «Vado per ordine. A marzo scorso, con il lockdown, ho detto a quelli che mi seguono sul web: "Visto che sento parecchio disagio, visto che la tecnologia ci aiuta, farò delle dirette su YouTube con le pomostar che più amate. Voi chiedete e io le chiamerò". Da Angela White a Vera e a Malena, nessuna ha detto di no.

I ragazzi erano felici. Il libro nasce un po' dalle domande che facevano questi ragazzi, ma anche da quelle di mio figlio Lorenzo, che organizzava queste dirette - lui è proprio della generazione degli YouTuber. Buttava tutto sul "Papà, perché non parliamo di introversione?". E lui un po' introverso lo è, così capivo che qualcosa arrivava anche da lui».

D. Tipo: «Sono Lorenzo chiedo per un amico«?

lorenzo rosza rocco siffredi

R. «Forse, quello che è certo è che si è instaurato un nuovo dialogo tra me e mio figlio. È stato un periodo bellissimo per noi. Piano piano, insieme, abbiamo costruito una libreria di consigli».

D. Nel libro, a fronte di una esperienza, come dire, indiscutibile, non si pone come chi è portatore di verità assolute.

R. «So bene che "se qualcosa funziona per me, magari non funziona per te". Quindi dirti: "Questa è la strada!" non è proprio il mio stile. È importante mettersi in discussione. A letto come nella vita. Come fa uno che di base ha capito questo a fare un libro pensando che sia la bibbia del sesso? Mai avuta la verità in tasca. Come nessun altro, del resto. I miei consigli arrivano da una grande esperienza, sì, ma soprattutto da tutti gli sbagli che ho fatto».

rocco siffredi rosa caracciolo 1990

D. Perché fra sentimento, amore, passione, pura attrazione, il sesso scatena quasi sempre grossi equivoci?

R. «Perché il sesso è l'ultimo mistero. Penso che sulla sessualità siamo ancora confusi. Anzi, meglio, non siamo d'accordo con noi stessi. C'è chi ha mangiato tutti i frutti proibiti e non ha proprio più niente da mordere, chi non è neanche entrato nel suo giardino e non ha dato neanche un morso...».

D. E in questo caos, tutt'altro che calmo, le donne sono cambiate?

R. «La donna avrà una rivalsa in tutti i campi. Lo so perché il sesso è come la moda: anticipa, prevede quello che succederà».

rocco siffredi angela white i am angela 2

D. Parlando di porno, allora?

R. «Le donne primeggiano: Kayden Kross è una regista statunitense che negli ultimi anni si è portata a casa una barcata di premi, ma poi ce ne sono tante altre. E il pomo girato da loro è più strong, più ricco di dettagli perversi, è tutt' altro che romantico. ll romanticismo, nel pomo, di solito annoia da morire, soprattutto le donne. Devo ammettere, allora, che queste ragazze sono più toste di me. Mi sa che l'uomo ha dato ed è stato sorpassato. Ragazzi, aspettatevi e preparatevi alla sottomissione».

kayden kross valentina nappi (11)

D. Rocco, sa che è quasi politically scorrect?

R. «E sa che oggi è tutto troppo politically correct? Devi stare attento a tutto... Ed è una rottura. Poi nel mio ambiente non le dico le complicazioni. Se in America dico "trans" arriva subito uno e mi dice: "No, no, please, Rocco, please, say TS". Ma che cambia? Che si abbia bisogno di piùdefinizioni per essere definito "normale" non è di per sé una cosa anormale?».

rocco siffredi con i figli lorenzo e leonardo

D. Certi confini sono sottili.

R. «Sì, può essere, ma la tragedia vera è la violenza. E basta. Ed è il motivo per cui per esempio sostengo il Ddl Zan e mi sono preso una montagna di critiche (e me ne frego). La violenza è sempre legata all'impotenza e alla debolezza dell'uomo: è questa la battaglia da fare e la deve fare l'uomo con se stesso prima di tutto, perché uomini e donne ap-partengono a se stessi e a nessun altro. E ognuno fa le scelte che vuole. Lo dico sempre, in continuazione: "Attenzione, nessuno ci appartiene"».

D. Tornando alle scelte?

rocco siffredi 5

L «Semplice: il mondo si divide solo in chi lo prende e in chi lo dà. E in tutti e due i casi parliamo di felicità. Non ci sono altre differenze, né di razza, di religione, di indicazione, nessuna».

D. A proposito di felicità, lei sostiene che il sesso sia un antideprressivo.

R. Il migliore. Ed è anche il primo antidolorifico: io che mi sono rotto tutto nella vita (ho le protesi alle spalle) ho fatto produzioni su produzioni in cui i miei dolori sparivano magicamente. Ma se ripenso a mio padre..».

D. Che c'entra suo padre?

rocco siffredi pornostar

R. «Papà quando era rimasto vedovo si stava lasciando andare, non faceva più niente, quasi neanche camminava più. Così l'ho portato... Insomma, qui a casa mia, la mattina dopo, l'ho trovato sul tapis roulant. ll sesso è vita, inizia con l'adolescenza e finisce con la vita. E tiene in piedi la maggior parte delle persone, uomini e donne senza differenza».

avn awards 21 martina smeraldi rocco siffredi malena

D. E allora quali sono le più grandi paure dei maschietti e quelle delle femminucce riguardo al sesso?

R «Per l'uomo la dimensione, alcuni di quelli che mi scrivono sono distrutti, a pezzi perché pensano di averlo piccolo. Per le donne, invece, c'è l'insicurezza. Perché loro hanno bisogno di certezze, non solo nell'adolescenza, anche dopo: si mettono sempre in discussione. E non si sentono mai esattamente come vorrebbero.

rocco siffredi casey calvert sarah shedov gabriella paltrova

In entrambi i casi è una questione di autostima: conosco uomini che sono così "self confident", che magari sono tutt'altro che dotati, ma sono talmente sicuri di sé che fanno impazzire le donne».

D. E parlando di ragazze?

R. «A una ragazza dico: 'Ti devi amare davvero e senza dubbi. Come fai a proporti a un uomo con tutti quei dubbi senza poi trasferirglieli?". Ragazze, se non volete guardarvi coni vostri occhi per come siete - cioè bellissime - allora guardatevi con gli occhi con cui vi guarderei io».

