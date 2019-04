“SFIDO LA LUCARELLI A BALLARE UN TANGO CON ME” – ANTONIO RAZZI COMMENTA LA SUA PRIMA PERFORMANCE A “BALLANDO CON LE STELLE”, CHE GLI È VALSA UNO ZERO DA SELVAGGIA E GUILLERMO MARIOTTO: “HO BALLATO ‘GAGNAM STYLE’ IN ONORE DELLE DUE COREE, AGLI ITALIANI È PIACIUTO” – “MI FA MALE TUTTO, HO I MUSCOLI INDOLENZITI, BALLO TRE ORE AL GIORNO. NON CREDO CHE MI RICANDIDERÒ. SALVINI È UN CARO AMICO, MA…” – VIDEO

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Antonio Razzi, ex senatore di FI e provetto concorrente di 'Ballando con le Stelle', non si abbatte dopo l'esibizione non proprio brillante sfoggiata nella prima puntata dello show di Rai1. Anzi. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Razzi ha spiegato: “ho scelto di ballare il Gam Gam Style in onore delle due coree, agli italiani è piaciuto“.

Non molto: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto le hanno dato zero come voto. “Li voglio invitare a ballare, voglio vedere di cosa sono capaci”. Loro sono giurati, non devono dimostrare di sapere ballare. “Chi sta in giuria dovrebbe almeno saper ballare due o tre stili“. Chi dei due inviterebbe a mostrare le proprie capacità di ballerino? “La Lucarelli, le farei fare un tango”. Nell'attesa dell'evento, come stanno andando gli allenamenti? “Mi fa male tutto, ho i muscoli indolenziti, ballo per tre ore al giorno”.

Parliamo del suo passato politico: tornerà mai a candidarsi? “Questo non credo. Non mi hanno voluto, pazienza”. Si era vociferato di una sua possibile candidatura con la Lega di Matteo Salvini. “Salvini è un caro amico, una persona eccezionale, ma lui non me l'ha proposto ed io non glielo ho chiesto. E comunque al momento non posso candidarmi: sono troppo impegnato con 'Ballando'...”

