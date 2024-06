3 giu 2024 17:31

“SI È INNAMORATO DI UN’ALTRA DONNA” – LA STILISTA ELISABETTA FRANCHI RACCONTA SUI SOCIAL LA ROTTURA DOPO 15 ANNI COL COMPAGNO ALAN SCARPELLINI, PADRE DEL SUO SECONDOGENITO LEONE: "PECCATO NON ME LO VOLESSE DIRE, MA L’HO FATTO IO PER LUI. NON ERA MIO MARITO PER FORTUNA, HO FATTO UN BELLISSIMO BAMBINO CON LUI, MA ORA È FUORI. CHI NON RISPETTA NON MERITA, OGNI DONNA DOVREBBE CAPIRLO”