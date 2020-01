“SI PAGA CARO IL CORAGGIO DELLE PROPRIE IDEE” - DELBECCHI RICOSTRUISCE LA RIUNIONE TOP SECRET CHE HA PORTATO ALL’ESCLUSIONE DELLA GREGORACI DA SANREMO: “AMADEUS: ‘BELLA È BELLA’, SAVINO: ‘NON POSSIAMO CONTINUARE A IGNORARE LA PAR CONDICIO. IN QUOTA SOVRANISTA C’E’ GIA’ LA PAVONE’. ‘MA LEI È DIVERSA, STA UN PASSO INDIETRO A BRIATORE’, ‘NON INDIETRO, AMADEUS, UN PASSO ALLA DESTRA’"

Nanni Delbecchi per “il Fatto quotidiano”

Un nuovo caso politico scuote la vera capitale d' Italia, Sanremo. Elisabetta Gregoraci ha lanciato il suo J' accuse su Instagram: "Sono stata estromessa dalla co-conduzione dell' Altro Festival da Nicola Savino per la presunta appartenenza alla destra del mio ex marito Flavio Briatore".

Tanta roba, come si vede. Si paga caro il coraggio delle proprie idee: la Gregoraci come Rosa Luxemburg, Briatore come Karl Liebknecht, sia pure di segno capovolto. Ebbene: siamo in grado di ricostruire la riunione top secret che ha portato all' esclusione di Elisabetta Luxemburg. Amadeus: "Bella, è bella". Savino: "Sì, ma non possiamo continuare a ignorare la par condicio". "Ma come? Abbiamo più bionde che more". "Parlo della politica, Ama. In quota sovranista abbiamo già Rita Pavone". "Ah, ok. Però lei è diversa da Rita. Sta un passo indietro a Briatore". "Non indietro, Amadeus. Un passo alla destra. L' ha detto lei". "Ah, scusa. Non avevo capito".

Fabrizio Salini: "E se la mettessimo in panchina all' Ariston? Metti che una delle dieci co-conduttrici dà forfait, come la Bellucci". Lucio Presta: "Ma no, non accetterebbe mai. Stiamo parlando della co-conduttrice di Celebrity Bisturi e di Made in Sud, della vincitrice di Baila!". "È vero, Lucio, come non detto. Ma ora quella chi la sente?". "Non preoccupatevi. La convinco a mettere una pietra sopra Sanremo e in cambio la porto alla prossima Leopolda insieme a Briatore". "Ottimo. Ma la prossima Leopolda non volevi farla a Sanremo?" "Appunto".

