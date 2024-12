“SI SONO ATTACCATI A TUTTO” - I LADRI SVUOTANO LA CASA ROMANA DEL COREOGRAFO LUCA TOMMASSINI (IMPEGNATO IN UN TOUR IN SPAGNA):” HANNO RUBATO ANCHE LA COLLANA DI PAPÀ CHE ERA L'UNICA COSA A ME RIMASTA DI LUI, L'ANELLO DI MIA NONNA, GIOIELLI, ROLEX ABITI FIRMATI, SCARPE E COSTUMI DI SCENA” (IL BOTTINO SAREBBE DI MIGLIAIA DI EURO) - IL SOSPETTO DEGLI INVESTIGATORI È CHE LA BANDA DI LADRI, ACCERTATA L'ASSENZA DEL BALLERINO ATTRAVERSO I SUOI CANALI SOCIAL, ABBIA ORGANIZZATO IL COLPO. LO STESSO SISTEMA UTILIZZATO PER SVALIGIARE L'APPARTAMENTO AI PARIOLI DI CATERINA BALIVO...

Flaminia Savelli per il Messaggero - Estratti

Gioielli, Rolex ma anche ricordi di famiglia, abiti firmati, scarpe e costumi di scena. Il maxi furto nella villetta di Luca Tommassini, 54enne ballerino e coreografo di fama internazionale, è stato messo a segno la notte tra martedì e mercoledì. L'allarme è scattato solo ieri mattina quando uno dei collaboratori ha avvisato l'artista ora impegnato in un tour in Costa Brava.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del compagnia Cassia che hanno avviato rilievi e indagini. Ma per quantificare il bottino, e procedere con la denuncia, sono in attesa del rientro di Tommassini dagli impegni lavorativi. L'artista nella sua lunga carriera sul palco ha accompagnato artisti da Madonna a Prince.

E come coreografo Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini, Laura Pausini fino agli impegni per la tv. Ieri con un post su Instagram ha raccontato del raid dei ladri: «Questa volta - scrive - è dura pensare che dovrò tornare per fare la conta di tutto quello che non c'è più. Si sono attaccati a tutto, ovviamente alle casseforti ma pure alle mie scarpe, camicie. La cosa che fa più male, dove sono crollato in un pianto, sono i miei cassetti del cuore, quelli vicino al mio lato del letto, lì dove tenevo ogni piccolo oggetto appartenuto alle persone che ho amato e voluto bene nella mia vita. Hanno rubato anche la collana con la piccola croce di papà che era l'unica cosa a me rimasta di lui, l'anello di mia nonna, e tantissime cose dei miei collaboratori. È forse la violenza più brutta che io abbia mai subito».

Il sospetto degli investigatori è che la banda di ladri, accertata l'assenza del ballerino attraverso i suoi canali social, abbia quindi organizzato il colpo. Lo stesso sistema utilizzato per svaligiare la scorsa estate l'appartamento ai Parioli della conduttrice tv Caterina Balivo. Pure in quella circostanza, la ex modella aveva postato sui social alcuni scatti che la ritraevano in Spagna con la famiglia.

Intanto i militari hanno proceduto con i rilievi nella villetta di Tommassini: la banda di ladri era organizzatissima ha forzato una porta finestra al primo piano. Una volta all'interno, i banditi hanno smurato la cassaforte e divelto cassettiere chiuse con i lucchetti.

