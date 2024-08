“SI È TRATTATO DI UN'INCOMPRENSIONE INGIGANTITA DAI SOCIAL” - PARLANO I GENITORI DELLA RAGAZZA DISABILE CHE E' STATA “CAZZIATA” DA ANTONELLO VENDITTI, DURANTE UN SUO CONCERTO A BARLETTA, PERCHE' EMETTEVA DEI RUMORI: “CI SIAMO CHIARITI, PER NOI E PER NOSTRA FIGLIA IL PROBLEMA NON SUSSISTE. VENDITTI CI HA CHIAMATO, SI È SCUSATO ED È STATO MOLTO GENTILE E AFFETTUOSO CON NOI E CON NOSTRA FIGLIA” - VIDEO

antonello venditti in concerto a barletta

(ANSA) - "Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di una incomprensione, ingigantita dai social". E' quanto dichiarano i genitori della ragazza con disabilità che ieri sera è stata insultata da Antonello Venditti per averlo interrotto involontariamente mentre raccontava un aneddoto sul palco a Barletta durante un suo concerto.

Il video di Venditti, che insiste anche dopo che gli viene fatto notare che si trattava di una persona speciale, è diventato virale sul web e ha ricevuto molte critiche. Poi il cantautore romano si è scusato spiegando che pensava si trattasse di una contestazione politica. "Ci ha chiamato il signor Venditti, si è scusato ed è stato molto gentile e affettuoso con noi e con" nostra figlia, continuano i genitori. "Continuiamo ad essere tutti suoi grandi fan", concludono.

