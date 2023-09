“SIAMO ARRIVATI AL PUNTO DI DIRE CHE BIANCANEVE NON DEVE ESSERE BIANCA PERCHÉ È UN’OFFESA AI NERI. E' LA FOLLIA PIÙ TOTALE” - A “NON È UN PAESE PER GIOVANI” SU RADIO 2 CARLO VERDONE SI LANCIA A BOMBA CONTRO “LA SCIAGURA” DEL “POLITICALLY CORRECT”: “CON QUEI CANONI LA COMMEDIA ALL’ITALIANA NON ESISTEREBBE. PENSO A QUELLO CHE AVREBBERO POTUTO DIRE OGGI SU CERTI MIEI FILM TIPO “GALLO CEDRONE” O “COMPAGNI DI SCUOLA” CON ALESSANDRO BENVENUTI SULLA CARROZZINA..."

“Il politicamente corretto è una sciagura”. A “Non è un Paese per Giovani”, il programma di Radio 2 condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, Carlo Verdone mena duro contro la cancel culture e la pretesa di riscrivere anche le favole in nome del “politically correct”: “Siamo arrivati al punto di dire che Biancaneve non può essere troppo bianca perché è un’offesa ai neri. Ma chi l’ha detto? Alcune frange di femministe americane. Siamo alla follia più totale”.

Il regista e attore romano è un fiume in piena e, da appassionato di storia, mette in evidenza un altro errore. “Cleopatra l’hanno fatta diventare scura. Perché è stata la regina d’Egitto?

Innanzitutto non era egiziana ma aveva origini macedoni, era la figlia di Tolomeo, un generale di Alessandro Magno. Per quale motivo deve essere scura? Questo sembra pietismo, quasi un atto di carità verso i neri. E la storia viene stravolta. Oggi quando scriviamo la sceneggiatura ci blocchiamo 4-5 volte per il politicamente corretto.

Ma seguendo quei canoni l’80% dei film della commedia all’italiana deve essere preso e buttato via. Penso a quello che avrebbero potuto dire oggi per certi miei film tipo “Gallo Cedrone” o “Compagni di Scuola” con Alessandro Benvenuti sulla carrozzina. Tutto sta andando in una direzione sbagliata che ci porta a un impoverimento della creatività…”

