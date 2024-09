27 set 2024 12:55

“SIAMO STATI ACCUSATI SULLA CONVINZIONE CHE GLI UOMINI NON POTESSERO SUBIRE ABUSI SESSUALI” - ERIK MENENDEZ, UNO DEI DUE FRATELLI ACCUSATI DI AVER AMMAZZATO IL PADRE CHE LI STUPRAVA NEL SILENZIO DELLA MADRE, SI SCAGLIA CONTRO RYAN MURPHY PER LA SERIE “MONSTERS: LA STORIA DI LYLE ED ERIK MENENDEZ” IN CUI VIENE MOSTRATO IL RAPPORTO INCESTUOSO TRA I DUE: “È STATO IMPRECISO E DISONESTO. LA SUA NARRAZIONE COMPROMETTE ANNI DI LOTTA PER FAR EMERGERE LA VERITÀ SUGLI ABUSI INFANTILI” – MA IL REGISTA SI DIFENDE: “AVEVAMO L’OBBLIGO DI PROVARE ANCHE A…” - VIDEO