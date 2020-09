''LORELLA CUCCARINI È PROPRIO UNA STRONZA OMOFOBA, MI STA SUL CAZZO''. TOMMASO ZORZI ATTACCA DENTRO LA CASA DEL ''GF VIP'' E LEI RISPONDE: ''NON VOGLIO CHE UN MIO SILENZIO VENGA PRESO PER UN ASSENSO. NON HO MAI DISCRIMINATO NESSUNO, SOLO NON SONO SEMPRE ALLINEATA AL 'POLITICAMENTE CORRETTO'. SE MI SI CHIEDE UN'OPINIONE SU ADOZIONI O UTERO IN AFFITTO DICO LA MIA. CARO TOMMASO, HAI L'ETÀ DI MIA FIGLIA, QUANDO ESCI DALLA CASA…''