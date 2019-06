“SIETE SOLO TRAGICHE FIGURE DI ME**A, SENZA DIGNITÀ” - ARIANNA CICCONE, ORGANIZZATRICE DEL “FESTIVAL DEL GIORNALISMO”, SI SCATENA SU FACEBOOK CONTRO SALVINI E DI MAIO PER IL CASO REGENI: “PURE COME SOVRANISTI SO' SCARSI. IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO ESATTAMENTE COME QUELLI PRECEDENTI NON HA NESSUNA INTENZIONE (O NON NE È CAPACE) DI OTTENERE VERITÀ E GIUSTIZIA PER GIULIO REGENI. STI QUATTRO PAGLIACCI HANNO DECISO DI FARSI UMILIARE E SPUTARE IN FACCIA DALL'EGITTO…”

Pure come sovranisti so' scarsi. Fanno bene a tirare giù gli striscioni per Regeni. In fondo possiamo dire basta a sta lurida ipocrisia. Il governo del cambiamento esattamente come quelli precedenti non ha nessuna intenzione (o non ne è capace) di ottenere Verità e Giustizia per Giulio Regeni.

Sti quattro pagliacci hanno deciso di farsi umiliare e sputare in faccia dall'Egitto, esattamente come il "sistema", l'"establishment", l'"élite" che li ha preceduti e da cui dicevano di essere diversi. Un cittadino italiano è stato sequestrato, torturato in modo indicibile per giorni, ucciso senza pietà. Il suo corpo martoriato e mezzo nudo gettato come monnezza in mezzo a un strada.

E noi come paese abbiamo chinato il capo e muti, in nome di interessi economici, abbiamo accettato un simile abominio. Questo è stato con Renzi, Gentiloni. Questo è oggi con Salvini-Di Maio. Di Maio che a novembre 2018 diceva: Senza risposte dall'Egitto sull'omicidio di Giulio Regeni entro dicembre si compromettono tutti i rapporti. Siete solo tragiche figure di merda, senza dignità.

