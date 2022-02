10 feb 2022 15:52

“SIGFRIDO RANUCCI NON MI DOVEVA INVIARE QUEGLI SMS, IO SONO IN VIGILANZA RAI” – IL PARLAMENTARE DI "FORZA ITALIA" ANDREA RUGGIERI AL CONTRATTACCO DEL CONDUTTORE DI "REPORT" ACCUSATO DI MOLESTIE IN REDAZIONE – “DICE BUGIE, IO NON LO CONOSCO". E IL CAFFÈ? “ERO IN RAI OSPITE DELLA BORTONE E LUI MI SI È AVVICINATO PER CHIEDERMI QUALCOSA” - CENSURA? “MA BASTA! I VERI POTENTI SONO I CONDUTTORI TV. CHE ORA DEBBANO PURE FARE LE VITTIME È INSOPPORTABILE”