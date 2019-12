LA CADUTA DEI FIGHETTI - BETO O'ROURKE ERA SULLA COPERTINA DI ''VANITY FAIR'', UNICO TRA I CANDIDATI DEM, E PROCLAMAVA DI ''ESSERE NATO PER FARE IL PRESIDENTE'' (PIÙ O MENO). INVECE È STATO IL PRIMO AD ABBANDONARE LE PRIMARIE, SI È FATTO CRESCERE LA BARBA E ORA LA SUA ATTIVITÀ PRINCIPALE È BUSSARE ALLE PORTE DEL QUARTIERE PER CONVINCERE A VOTARE UNA SIGNORA PER IL PARLAMENTINO STATALE - LA MORALE? I SOTTO-KENNEDY E I PARA-OBAMA NON TIRANO PIÙ, I MEDIA E TWITTER SONO SCOLLATI DALLA REALTÀ. DITELO A BUTTIGIEG (E CALENDA?)