GRASSO IN LODE DE “L’ISTRUTTORIA” E DEL CELEBRE SCHIAFFO A SGARBI CHE HA CONSEGNATO DAGO ALLA STORIA: “NEI PROGRAMMI DI FERRARA, LO SCONTRO DI OPINIONI, ERA UN TONICO SALUTARE, UNA VIA DI FUGA DALLA MONOTONIA, UN CAMMINO DI CONOSCENZA. I TRE AVEVANO SUFFICIENTE COSCIENZA LINGUISTICA DEL CONCETTO DI TV SPAZZATURA. LO SCHIAFFO DE “L’ISTRUTTORIA” È STATO PER LA TV QUELLO CHE PER IL CINEMA SONO STATI GLI SCHIAFFI ALLA STAZIONE DI “AMICI MIEI”. IL DOPO SCHIAFFO. FERRARA NEL 1996 FONDA “IL FOGLIO”. D’AGOSTINO NEL 2000 INAUGURA "DAGOSPIA" CHE, DIETRO IL PARAVENTO DEL GOSSIP, SI OFFRE COME L’OVER THE TOP DEL GIORNALISMO ITALIANO. SGARBI PRIMEGGIA IN VARI CAMPI…”