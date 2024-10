“SONIA BRUGANELLI HA COSTRETTO PAOLO BONOLIS A CACCIARMI DA 'AVANTI UN ALTRO'. ORA MI FA TENEREZZA" - L’AUTORE MARCO SALVATI, CHE OGGI SI OCCUPA ANCHE DE "LA TALPA, CONFERMA IL DAGO-SCOOP DI CANDELA DI UN ANNO FA- LA COSA CLAMOROSA E’ CHE ALLORA LA BRUGANELLI SMENTI’ LA NOTIZIA DICENDO: “AUGURATEMI LUNGA VITA VOI DI DAGOSPIA PERCHÉ MI SEMBRA DI ESSERE DIVENTATA COME IL GRIGIO. QUANDO NON SAI CHE INDOSSARE, STA BENE SU TUTTO” (A SONIA NON SPUTA’ PER ARIA CHE POI TE RICASCA ADDOSSO!)

24 ottobre 2023 Un anno dopo la conferma, anche in quel caso sceneggiate e smentite. pic.twitter.com/YcGDL5GhBl — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 12, 2024

Federica Bandirali per corriere.it

sonia bruganelli

Sonia Bruganelli, concorrente di "Ballando con le Stelle" ed ex moglie di Paolo Bonolis, è di nuovo al centro di nuove polemiche: contro di lei questa volta è Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis. Sabato, nella diretta della prima serata di Rai 1, Bruganelli ha avvalorato la tesi di critiche feroci verso di lei perché non è più la signora Bonolis e quindi, a suo dire, sarebbe più vulnerabile agli occhi della gente.

"Da un anno a questa parte tutto il mondo si relaziona a me in maniera diversa. Prima anche se ero brutta la gente se lo faceva andar bene perché avevo accanto a me per tutti una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora, invece, se sono brutta non mi fanno passare più niente" ha detto Bruganelli.

marco salvati bonolis

A lei ha risposto Marco Salvati sul social X Salvati: si tratta di uno storico autore e collaboratore di Bonolis nei suoi programmi più di successo. "Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più" scrive Salvati "Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza". Si aspettano scintille nella prossima puntata: o forse ancor prima anche sui social.

