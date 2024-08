“SONO DIVENTATA MADRE A 40 E A 45 ANNI, NON SONO UN BUON ESEMPIO, HO CORSO DEI RISCHI ENORMI” – MONICA BELLUCCI PARLA DELLA MATERNITA' "A SCOPPIO RITARDATO": “PRIMA NON POTEVO. LAVORAVO E VIAGGIAVO TANTO, NON AVEVO TEMPO” – IL NUOVO FILM DIRETTO DAL COMPAGNO TIM BURTON ("IL FATTO DI CONOSCERLO INTIMAMENTE, HA CREATO UNA COMPLICITÀ UNICA”) E I 60 ANNI: “SONO GRATA DI ESSERE VIVA E IN BUONA FORMA! PIÙ O MENO, PERCHÉ…”

Estratto dell'articolo di Marzia Nicolini per www.vanityfair.it

monica bellucci in beetlejuice beetlejuice

Sta per uscire Beetlejuice Beetlejuice, il sequel del fortunato e iconico film Beetlejuice (1988), sempre per la regia di Tim Burton. Tra le protagoniste […] anche la compagna del regista, Monica Bellucci. 59 anni e fascino da vendere, […] ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Madame Figaro com'è stato recitare con Tim Burton.

monica bellucci tim burton foto di bacco (5)

[…]«Sto raggiungendo un punto della mia vita in cui voglio divertirmi. Come attrice, sono stata molto onorata di entrare nel suo mondo poetico e fantastico. Quando lavori con persone di talento, sai che questi momenti di creatività saranno fuori dall'ordinario. Il fatto di conoscere Tim, l'uomo, intimamente, ha creato una complicità unica con Burton il regista, il tutto in favore della creatività».

monica bellucci 2

Monica Bellucci ha quindi parlato del fatto di avere avuto le sue due figlie, nate dall'amore con l'ex marito Vincent Cassel, piuttosto tardi. «Sì, avevo 40 anni quando è nata Deva, 45 la volta di Léonie, ma non mi considero un buon esempio, perché ho corso dei rischi enormi. Prima, comunque, non potevo. Lavoravo e viaggiavo talmente tanto! Non avevo tempo per fare niente. Mi piaceva partire con lo zaino in spalla, da sola, all'avventura».

monica bellucci foto di bacco (2)

Quanto al fatto di compiere 60 anni il 30 settembre, ecco il pensiero di Monica Bellucci: «Sono grato di essere ancora qui. Viva e più o meno in buona forma! Più o meno, perché facciamo quello che possiamo… Le mie figlie stanno bene. Certe mattine, alzarmi e bere un buon cappuccino sarebbe sufficiente per rendermi felice per la giornata. Tutto quello che succede dopo è un bonus».[…]

