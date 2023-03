26 mar 2023 19:40

“SONO DONNA, MADRE E PURE CABARETTISTA. FACCIO OPPOSIZIONE ALL'OPPOSIZIONE” – MAURIZIO CROZZA TORNA A VESTIRE I PANNI DI GIORGIA MELONI: “NIENTE, ME DIVERTO, QUANTO ME DIVERTO... MA NON A GOVERNARE, EH NO, PERCHÉ A GOVERNARE DOPO CINQUE MESI IO SUL METEORITE CI SPERO TANTO. ME DIVERTO TANTO A FARE OPPOSIZIONE. FACCIO OPPOSIZIONE ALL’OPPOSIZIONE. CAPIRAI, IO SONO TRENT’ANNI CHE FACCIO OPPOSIZIONE” – VIDEO