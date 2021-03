4 mar 2021 10:10

“SONO IL FIGLIO ADOTTIVO DI BARBARA D’URSO” – NO, NON STIAMO PARLANDO DI ZINGARETTI MA DI SALVATORE FIORELLO, LO STALKER CHE TERRORIZZAVA “BARBARELLA” E LA SUA FAMIGLIA - IL DELIRIO DEL PERSECUTORE È ANDATO AVANTI PER MESI FINO A QUANDO È STATO IDENTIFICATO IN UN PICCOLO COMUNE IN PROVINCIA DI CATANIA - IL 35ENNE EX COMPARSA DEI SALOTTI TELEVISIVI, E' INDAGATO ANCHE PER MOLESTIE A NINA MORIC...