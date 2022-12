Ivan Rota per Dagospia

“Sono Jolanda, la figlia brutta”: esordisce così, ironicamente, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, reagendo al body shaming dei soliti leoni idioti da tastiera. E continua dicendo che non è nata per essere bella, ma per fare cose nella vita. E la mamma commenta: ”É da quando sei nata che cerco di essere come te. Follemente tua”.

C’è da sperare non sia vero: nella casa del Grande Fratello Vip dovrebbe entrare una modella marocchina famosa solo per aver slinguazzato per strada con Dayane Mello. Dana Saber, secondo Alessandro Rosica, varcherà la porta rossa. Un bell’insegnamento per i ragazzi: ora basta limonare con una famosa per entrare in un reality.

Carne fresca. Secondo Novella 2000 non solo Wilma Goich avrebbe avuto un’infatuazione nella casa del Grande Fratello Vip per un giovane. La cantante si é innamorata di Daniele Dal Moro, mentre Eleonora Giorgi, nell’edizione di quattro anni orsono, ha avuto una breve liason con Stefano Sala, ex marito di Dayane Mello.

Poveri noi: il libro di Soleil Sorge Il Manuale della Stronza si può comprare con il “buono cultura”. E la scrittrice se la prende perché Roberto Alessi ha commentato il libello. Soleil: “Prima di giudicare un libro dalla copertina bisognerebbe leggerlo, personalmente l’ho fatto e lo ritengo molto più istruttivo e pieno di spunti di riflessione e crescita personale rispetto a un settimanale di gossip“. E poi: “Chi è il giornalista che non è neanche in grado di leggere? Chiedo per un amica“. Ma datte ‘na calmata: mica sei Colette.

Non sono una signora. Al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha finalmente rivelato chi è facendo un’imitazione volgarissima di Oriana Marzoli tanto che il fidanzato Edoardo Donnamaria le ha detto:” Così stai a fare la tr..a, non un’imitazione”. Fiordelisi , con parrucca bionda, perizoma e reggiseno ha caldamente abbracciato Antonino Spinalbese confessandogli che nella casa le piacciono tutti e che le manca da morire il suo cane. E conclude: ”hai visto come prendo bene le palle?”.

Galeotto fu il numero trenta: ospite al gioco 100% Italia, presentato da Nicola Savino, Vladimir Luxuria ha perso gli occhi per il numero trenta, uno dei cento concorrrenti del programma. C’é da dire che é un bel manzo. Brava Vladimir.

E ora al Grande Fratello Vip arrivano altri famosi ( ma chi li conosce?): parliamo del tronista Davide Donadei e l’attrice Nicole Murgia che entreranno nella casa durante la puntata di lunedì 19 dicembre. Per quanto riguarda il terzo concorrente non si capisce come mai é saltato l’ingresso di Manuela Villa (una che qualcosa sa fare) a vantaggio di altri svippati.

La minaccia di Iva Zanicchi. Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta dice:” Sabato ballerò ancora meglio. E se vinco faccio una cosa particolare. Giuro, peggio per voi. Non fatemi vincere. Io, dato che il fisico tiene e se non tiene, chi se ne frega ,mi presenterò col bikini. Darò una stirata al mio fisico, ma so già di non vincere, per cui non correrò questo rischio”.

Nuovo infortunio per Gabriel Garko a Ballando con le Stelle. Ecco cosa twitta Milly Carlucci su Twitter.“Questo programma è un grande romanzo a capitoli, ma purtroppo i capitoli non li decidiamo noi. Questo per dirvi che ieri, purtroppo, durante gli allenamenti il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subìto un infortunio. Questa purtroppo è sempre una possibilità.”Sabato sarà comunque in pista.

