"SONO MOLTO, MOLTO PIÙ IMPORTANTE DI THE WEEKND E DRAKE" - L'EX PINK FLOYD ROGER WATERS SI È ACCANITO CONTRO LA STAMPA CANADESE CHE HA PREFERITO COPRIRE LA DATA INAUGURALE DEL TOUR DEI DUE ARTISTI LOCALI PIUTTOSTO CHE UN SUO CONCERTO A TORONTO- "NON HO IDEA DI COSA O CHI SIANO PERCHÉ NON ASCOLTO MOLTA MUSICA"

Rogers Waters ha screditato The Weeknd e Drake dopo che la stampa di Toronto ha preferito dare spazio ai due artisti locali piuttosto che coprire i suoi show.

This Is Not a Drill, il tour dell’ex Pink Floyd, è passato per Toronto l’8 luglio, lo stesso giorno in cui The Weeknd avrebbe dovuto inaugurare il suo nuovo tour, After Hours Til Dawn. Mentre il concerto di The Weeknd al Rogers Centre è stato rinviato per un problema alla rete internet diffuso in gran parte del Canada, il live di Waters alla Scotiabank Arena si è riuscito a tenere senza alcuna problematica.

In un’intervista con il The Globe and Mail, un giornale di Toronto, Waters, spietato come sempre, ha espresso tutta la sua rabbia verso la stampa canadese – prendendosela anche con lo stesso intervistatore – rea di aver preferito scrivere del concerto di The Weeknd piuttosto che del suo show, il primo di due serate.

«Non ho idea di cosa o chi sia The Weeknd perché non ascolto molta musica», ha detto Waters. «Mi hanno detto che è un artista affermato. Bene, buon per lui. Non ho niente contro di lui. Ma non sarebbe stato possibile recensire una volta il suo concerto e una volta uno dei miei due show?»

Ha poi aggiunto: «Non è un attacco personale. Dico solo che sembra strano». Poi, per altre ragioni poco chiare, se non per il fatto che fosse anche lui a Toronto, Waters se l’è presa con un’altra superstar locale, Drake. «Comunque, con tutto il rispetto per The Weeknd e Drake o chi altro, io sono molto, molto, molto più importante di quanto loro potranno mai diventare, nonostante i miliardi di stream che faranno», ha detto Waters. «Quello che sta succedendo qui è di fondamentale importanza per le nostre vite».

Non è chiaro con quale metro Waters misuri l’importanza. Fortunatamente per lui, il suo This Is Not a Drill Tour, se non per una data abbastanza vicino a Chicago, non incrocerà più lo spettacolare tour di The Weeknd.

