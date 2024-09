“SONO RICONOSCENTE A ARBORE PERCHÉ SE NON FOSSI STATA LA SUA FIDANZATA NON MI AVREBBERO CHIAMATA A DOMENICA IN” – MARA VENIER A "OGGI" RACCONTA LA SUA ESTATE DA INCUBO PER L’OPERAZIONE ALLA RETINA E SPIEGA CHE INAUGURERA’ LA NUOVA STAGIONE DI DOMENICA IN CON RENZO ARBORE – “CON LUI CI SIAMO AMATI TANTISSIMO. PER UN PERIODO CI SIAMO ALLONTANATI, POI CI SIAMO RITROVATI E ORA SIAMO MOLTO LEGATI. MIO MARITO NICOLA NON E’ GELOSO. OGNUNO DI NOI MANTIENE I PROPRI SPAZI. LO ABBIAMO CAPITO BENE SEI ANNI FA, QUANDO…”

Anticipazione da Oggi - www.oggi.it

renzo arbore e mara venier a domenica in show2

Mara Venier dal 15 settembre torna alla conduzione di Domenica in: per lei è la sedicesima volta, la settima consecutiva. Un record assoluto: Pippo Baudo si era fermato a quota 13. E la conduttrice inaugura la nuova stagione con Renzo Arbore, a cui è stata legata dal 1986 al 1999.

In un’intervista al settimanale OGGI, nel numero in edicola da domani, la “zia Mara” confida: «Mi sento sempre insicura. Ho il batticuore, come se fossi sempre alla prima Domenica in. Ma non ho dimenticato i consigli che mi ha dato Arbore alla prima edizione. Allora stavamo insieme e lui mi ha detto di essere sempre me stessa.

Io sono rimasta quella che vendeva abiti a Campo de’ Fiori, a Roma, che aveva poco, ma era felice di crescere i figli. Ero felice accanto a Renzo. Ci siamo amati tantissimo. Per un periodo ci siamo allontanati, poi ci siamo ritrovati e ora siamo molto legati».

mara venier renzo arbore 1

Anche lo scorso agosto quando la Venier è rimasta a Roma da sola per un’emorragia alla retina e non ha potuto raggiungere il marito Nicola Carraro a Santo Domingo: «Renzo mi telefonava tutti i giorni. Io gli sono riconoscente perché se non fossi stata la “fidanzata di Arbore” probabilmente non mi avrebbero chiamata a Domenica in. Dovevo presentare solo un gioco e poi sono diventata la conduttrice. Certo, poi ho camminato con le mie gambe».

mara venier renzo arbore 3

Ma Nicola non è geloso di un legame così speciale? Mara risponde: «Io ho un bel rapporto anche con il mio ex marito, Jerry Calà. E Nicola è un uomo intelligente. Siamo legati da 24 anni: ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000 e per restare insieme per tanto tempo, ognuno deve coltivare le proprie passioni… Ognuno di noi mantiene i propri spazi. Lo abbiamo capito bene sei anni fa, quando abbiamo rischiato di separarci».

renzo arbore e mara venier a domenica in show1 mara venier renzo arbore 2 mara venier renzo arbore 6 mara venier renzo arbore 4 MARA VENIER E RENZO ARBORE NEL 1996 venier arbore venier arbore mara venier roberto d agostino mara venier 2 mara venier renzo arbore mara venier e renzo arbore a domenica in 1 mara venier e renzo arbore agli 80 anni di banfi mara venier renzo arbore mara venier renzo arbore mara venier renzo arbore franco schipani