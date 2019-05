THE MADISONS VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

“Sono sposata da 20 anni e sono arrapata, penso sempre a farmi sc*pare, ma non ho ancora trovato un uomo che abbia un ca**o migliore di mio marito. Lui è il mio stallone, e se vuoi vedere come ci divertiamo insieme, da soli o con altre donne, come lui se le sbatte con me che gliel’ho scelte e servite, vai sui nostri siti, e buona smanettata!”. Parla così Kelly Madison, 52 anni, dal 1999 moglie di Ryan, 42. Si sono conosciuti sul lavoro, lui era un dipendente della società di design di Kelly. Oggi lei è ancora il suo capo, ma da tempo hanno cambiato mestiere: le società sono diventate tre, e cosa vendono? Sesso e porno a volontà!

Amatoriale e no, in cavalcata a due e in threesome, o in infuocati lesbian da eccitare i morti, per Kelly e Ryan Madison vale una sola regola: che lui sc*pi lei e le altre, che lei sc*pi lui e le altre, ma mai che lei o lui sc*pino un altro uomo. Kelly è bisex, Ryan etero, e Kelly in 20 anni di matrimonio ha un solo cruccio: non essere riuscita a trovare un uomo che l’appaghi più di Ryan.

Non che l’ambiente scarseggi di maschi, ma Kelly è irremovibile, un altro non se lo sc*pa, lo cerca ma non lo trova, forse non ci mette impegno, chissà. Invece con le donne è diverso, è sempre stato così, ben prima di tuffarsi nel porno. Kelly e Ryan sono due persone normalissime, che si sono piaciute subito, hanno fatto sesso al primo appuntamento, tre birre dopo. Da innamorati, non si sono persi in coccole e bacetti, sperimentando il più possibile dentro e fuori la camera da letto.

Ma un giorno, allo studio di design, arriva un cliente che chiede dei disegni per copertine di dvd porno di "pioggia dorata", cioè di sesso condito con l’afrore e il calore della pipì in bocca, e sulla pelle. Kelly scopre che questo cliente, mettendo sul mercato video simili, guadagna mica male.

A Kelly il sesso con la pipì fa schifo, ma sa che lei e Ryan a letto ci sanno fare. Un po’ per incoscienza, un po’ per noia, entrambi mollano due lavori sicuri e si buttano nel porno. Aprono un sito, KellyMadison.com, dove mettono i loro filmati hot a pagamento: vanno talmente bene, gli accessi sono talmente alti, che quello iniziato come un gioco "proibito", un passatempo voyeuristico, diventa un business di visive prelibatezze porno-nuziali.

La formula dei Madison è semplicissima: siamo marito e moglie, e ci piace sc*pare così. La gran parte dei loro porno sono dei fake amatoriali, girati come video casalinghi con attori e attrezzatura all’avanguardia, la cui porno-trama deve risolvere un problema: cosa facciamo questa sera, come sc*piamo e con chi, e spesso i giochi prendono avvio da un marito insoddisfatto (Ryan), che ha una moglie (Kelly) che gli trova con chi trascorrere ore piacevoli.

Da un incontro a due si passa a uno a tre, nell’incastro marito-amante entra il corpo di Kelly e le sue voglie. Oppure è Kelly che porta al marito giovani sederi illibati, da iniziare al godimento anale, con Kelly che guarda soddisfatta, bramosa che arrivi il suo turno di sconcezze. Quest’ultima tipologia di video – ani (finto) casti da violare – ha riscosso tanto successo da dar vita a un sito a sé, TeenFidelity.com, dove i Madison "porno-svezzano" ragazze dai 18 anni in su.

Qui i cast sono gremiti: partecipare a un porno dei Madison fa curriculum perché, seppur il loro nome sia nella fascia underground dalla Porn Valley californiana, e la loro casa di produzione sia piccola, i Madison si sono guadagnati fama e prestigio notevoli, tanto da ottenere nomination ai porno-Oscar, e pornostar famosi accettano di lavorare per loro a cachet ridotti. La bravura e l’ambizione dei Madison ha dato e continua a dare i suoi frutti: oggi hanno dipendenti fissi (tra cui registi, tecnici del suono, sceneggiatori), e due case di distribuzione che coprono gli stati centrali e della costa est degli Stati Uniti.

Lo zoccolo duro dei Madison-fans è composto da uomini ingordi che smaniano per i creampie, cioè per vedere Ryan che viene dentro Kelly, sia davanti che dietro, mentre il pubblico femminile va pazzo per i video in cui Kelly si fa straziare i capezzoli di morsi, baci, slinguate. I Madison offrono ai loro clienti specialità porno-video quali i "fivesome", le ammucchiate a 5, epilogo di party che chiamare goderecci è un eufemismo.

Successo nel lavoro, e armonia di coppia che appare inalterata: Kelly e Ryan girano in media 12 scene al mese, immettendo materiale nuovo a cadenza quasi quotidiana. Dice Kelly: “Ho iniziato a fare porno a 33 anni e non me ne sono mai pentita. I miei genitori non c’erano già più, le mie due sorelle non hanno avuto niente da obiettare, e poi anni fa eri più libera e fiduciosa, perché non c’erano i social, dove c’è gente che ti giudica e ti fa venire le paranoie per il tuo corpo e le tue scelte di vita”.

E il corpo di Kelly "regge", a 52 anni è statuario e – tranne il viso – non ritoccato, nemmeno i seni che, a detta della proprietaria, sono mantenuti sodi e pieni portando il reggiseno sempre, 24 ore su 24, anche di notte: se lo toglie solo per esigenze di copione! Ed ecco la ricetta di Kelly per una vita di coppia lunga e riuscita: “La gelosia non si sente, ma si pensa. Non è un sentimento, ma un pensiero negativo, sopravvalutato. Accade di pensarsi gelosi, e bisogna lavorare su se stessi per non lasciarsene travolgere”.

Kelly e Ryan non hanno avuto figli per scelta, a gennaio hanno lanciato i loro video porno in 5K, e Kelly si è rimangiata l’idea di andare in pensione, espressa due anni fa: “Col sesso, sul set, mi piace fare tutto, ma sono una moglie all’antica”, ammette Kelly, “quando non porno, sto a casa, cucino, guardo la tv e se vuoi saperlo, nel privato, cioè senza telecamere, voglio sempre più il vecchio, fidato missionario”.

