Estratto dell’articolo di Benedetta Ferrari per https://etrurianews.it/

Show inatteso ieri sera al “Premio Caccuri” con l’ospite della serata, Selvaggia Lucarelli, che ha abbandonato il palco. Scena immortalata da alcuni video, già virali sui social. come riporta Il Corriere della Calabria. La scrittrice era attesa al Premio Letterario Caccuri , contest di saggistica che si svolge in agosto a Caccuri, nel crotonese.

A scatenare la sua reazione sarebbe stata la richiesta da parte della presentatrice Vittoriana Abate se provasse antipatia per Chiara Ferragni e l’ex marito della nota influencer e se «Fedez adesso dovrà sgusciare vongole».

Piccatissima la risposta della Lucarelli: «Non capisco cosa c’entri Fedez in questo momento. Io sono molto felice di essere qui però non mi sembra che l’accoglienza sia degna. Ho fatto un sacrificio a venire qui, ma con entusiasmo perché dovevo andare in vacanza e questa era l’ultima data di presentazione del libro, ma sono stata trattata finora come una cretina». Alla richiesta di calmarsi ha affondato ancora il colpo

«Ripeto, sono venuta qui partendo da Milano, rinunciando alle mie vacanze solo e unicamente per venire in Calabria, sono stata tre ore seduta qui a guardare con grande interesse gli ospiti prima di me e di essere trattata in questo modo non ho assolutamente voglia, ok?». [...]

Qualche fischio inizia a sentirsi dal pubblico, infiammando ulteriormente la reazione di Selvaggia Lucarelli che rilancia: «Non dovete fischiare me, io sono venuta qui a parlare del mio libro, lavorare ed essere accolta così è inaccettabile, e questo trattamento non mi piace grazie buonasera».

La Lucarelli lascia così il palco, tra i fischi del pubblico e di chi mugugna “Avrà preso un sacco di soldi mica è venuta gratis, a cosa avrebbe rinunciato?”. Sul Palco sale Gianluigi Nuzzi che esclama “Viva la libertà”.

