“SONO STATA VIOLENTATA CINQUE VOLTE, LA PRIMA A 5 ANNI E MEZZO, DA PARTE DI UN PARENTE” – LA 71ENNE DALILA DI LAZZARO SI RACCONTA A "VERISSIMO": "A 17 ANNI SONO STATA SEQUESTRATA DA UN PAZZO CRIMINALE, UNO FUORI DI TESTA SERIO. QUALCHE CICATRICE RESTA, HO AVUTO CRISI DI PANICO E MI SONO CURATA” – POI PRESENTA IL COMPAGNO MOLTO PIU’ GIOVANE: “ALL’INIZIO, HA PREFERITO TENERE NASCOSTA LA RELAZIONE PER IL PROBLEMA DELLA DIFFERENZA D’ETÀ” - VIDEO

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/verissimo/dalila-di-lazzaro-lintervista-integrale_F313480501021C05

Simona Marchetti per corriere.it - Estratti

DALILA DI LAZZARO

La volta precedente aveva promesso che sarebbe tornata a “Verissimo” con il compagno Manuel Pia e Dalila Di Lazzaro è stata di parola, presentandosi nel salotto di Silvia Toffanin con l’uomo che da quasi 12 anni è al suo fianco. «La forza di questo nostro amore è che ci assomigliamo tantissimo nell’animo - ha detto la 71enne artista - .

Sono sicura che Manuel me lo abbia fatto conoscere mio figlio Cristian (morto a 22 anni in un incidente stradale, ndr) che, dall’alto, me l'ha mandato. Entrambi hanno la passione per la musica». «Ho sempre ammirato Dalila - le ha fatto eco il fidanzato - . Quando ero piccolo, ero molto monello, vivacissimo e l'unica cosa che mi teneva fermo era la pubblicità di Dalila in tv. Mi mandava in estasi. Era l'unica cosa che mi faceva stare buono. Poi il destino ha voluto che la incontrassi e ci siamo innamorati».

dalila di lazzaro manuel pia 4

Galeotto è stato un concerto di lui. «L’ho vista tra gli ospiti e ho chiesto di poterla incontrare - ha continuato il chitarrista - ma è finita lì. Ci siamo risentiti nel tempo, poi ho scritto una canzone per lei».

«Mi ha commossa», ha confessato la Di Lazzaro che, all’inizio, ha preferito tenere nascosta la relazione «per il problema della differenza d’età, ma l’amore non ha età. Io sono più piccola di lui, mi rifugio in lui, mi dà una serenità globale».

66 dalila di lazzaro

(...)

«A 17 anni sono stata sequestrata da un pazzo criminale, uno scappato fuori di testa serio - ha rivelato infatti la Di Lazzaro, prima di aggiungere altri dettagli terribili legati alla sua infanzia - Ma la violenza è passata su di me cinque volte, la prima quando ero piccina, da parte di un parente. Avevo 5 anni e mezzo».

Cicatrici che l’hanno segnata nel profondo. «A volte dico di me che sono una montagna - ha ammesso l’ex modella - Certo, qualche cicatrice resta, ho avuto crisi di panico e mi sono curata. Sono robusta, sono caduta tante volte, ma ho le spalle larghe e mi sono sempre rialzata».

manuel pia dalila di lazzaro DALILA DI LAZZARO 2 DALILA DI LAZZARO 1 DALILA DI LAZZARO dalila di lazzaro a domenica in 1 dalila di lazzaro oh serafina DALILA DI LAZZARO DALILA DI LAZZARO DALILA DI LAZZARO DALILA DI LAZZARO DALILA DI LAZZARO DALILA DI LAZZARO dalila di lazzaro2 dalila di lazzaro6