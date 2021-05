14 mag 2021 12:46

“SONO VERGINE, HO ANCORA LA MURAGLIA CINESE…” - ROSALINDA CELENTANO SI CONFESSA A “BELVE” CONDOTTO DA FRANCESCA FAGNANI SU RAIDUE: “HO AVUTO UN TUMORE E PER ME È STATA UNA LIBERAZIONE PAZZESCA. ERA ANCORA IL PERIODO IN CUI IO VOLEVO MORIRE. L’HO AVUTO A 47 ANNI, QUINDI ANCORA IO E LA MORTE DANZAVAMO. E QUINDI QUANDO MI È STATO DIAGNOSTICATO IO SONO SCOPPIATA A RIDERE: UNA LIBERAZIONE”