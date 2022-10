“SOTTO LE VESTI DI MARIOTTO IN REALTÀ C'È VITTORIO SGARBI, MUGHINI LO HA GIÀ CAPITO” – GLI INSULTI DELLA ZANICCHI ALLA LUCARELLI E LO SCAZZO MUGHINI-MARIOTTO INFIAMMANO TWITTER: “IVA SBOTTA DI NUOVO CONTRO SELVAGGIA: ‘TI HO GIÀ FATTO DELLE CAZZO DI SCUSE, SE NON TI BASTANO ALLORA VAFFANCULO’” – CANDELA: “E C'È TROIA E TROIA. PENSATE ALLA STESSA PAROLA PRONUNCIATA DA UN CONCORRENTE VERSO MILLY CARLUCCI. E SE FOSSE SCAPPATA A UN CONCORRENTE DI TALE E QUALE VERSO LORETTA GOGGI. E SE CONTI LO AVESSE DETTO A UNA VALLETTA?”

DAGOSELEZIONE

tweet ballando con le stelle 8

Giuseppe Candela@GiusCandela

Corona fu cacciato per aver dato della gallina alla Berlinguer. Zanicchi ha dato della troia alla Lucarelli. La cosa non solo non crea malumori ma viene cavalcata. Non amo le gogne, Iva si è scusata. Nessuno deve essere cacciato ma questo dimostra che se di mezzo c'è un talk...

Giuseppe Candela@GiusCandela

E c'è troia e troia. Pensate alla stessa parola pronunciata da un concorrente verso Milly Carlucci. E se fosse scappata a un concorrente di Tale e Quale verso Loretta Goggi. E se Conti lo avesse detto a una valletta? Potrei continuare...

tweet ballando con le stelle 1

`•.?@marrovello

Iva Zanicchi sbotta di nuovo contro Selvaggia Lucarelli: "Ti ho già fatto delle cazzo di scuse, se non ti bastano allora vaffanculo" #Ballandoconlestelle

Hoara Borselli official@HoaraBorselli

#BallandoConLeStelle.

Un concorrente,#Zanicchi, dopo il voto del giudice #Lucarelli,la da della troia,(poi si scusa). Il ballerino ride.

Non c’è più rispetto dei ruoli.

Non meravigliamoci se gli studenti si ribellano ai professori quando gli adulti sono i primi a farlo.

zukosky@zukosky10

Quel modello di volgarità mascherata da goliardia la Signora Zanicchi la può riportare nella tv delle barzellette, di Pio e Amedeo e della brutta televisione.

In Rai certe parole devono restare fuori dalla porta.

tweet ballando con le stelle 3

Solidarietà a @stanzaselvaggia #BallandoConLeStelle

flora e fauna #fr@faustacu

La #Zanicchi è abituata al troiaio di #Mediaset, quindi le viene naturale dare della troia alla Lucarelli

Non sono Cinzia@Iosonolagomma

La Zanicchi ha proprio il vocabolario e gli insulti tipici della destra berlusconiana. Quello è lo zoo da cui viene. Vedi se mi tocca pure difendere la Lucarelli.

@Bellombs@Bellombs

Standing ovation per Montesano, negazionista del Covid, e tesoretto per Zanicchi e Mughini dopo le loro parole così violente e volgari. Ieri è proprio andata in scena l'Italia in cui ha vinto la Meloni #BallandoConLeStelle

Magi701@magi701

Una di 82 anni che in televisione si esprime con caxxo, vaffa, e chiama tr01a una donna, meriterebbe di essere mandata in una RSA per persone con problemi di decadimento cognitivo. #Zanicchi #Lucarelli

MPNAMP(Resistance)@mpiacenonaver1

tweet ballando con le stelle 7

La Lucarelli e la Zanicchi sono tra le cose di cui me ne frega di meno al mondo... Ma la Zanicchi mi infastidisce un attimo di più perchè l'abbiamo pure pagata per fare le vacanze a Bruxelles...

Jenoeffa@Androme05256070

Voterò per salvare la Zanicchi fino alla fine, solo solo per far rosicare la Lucarelli. #BallandoConLeStelle

Roberta Marchetti@Robertamarchet

Vorrei promettere calci nel culo con la stessa sicurezza di Mughini #BallandoConLeStelle

Ludovica S.@Ludoky

Mughini “io sono munito di autoironia” . Dopo le critiche “io vi prendo a calci in culo” Un po’ come me quindi dico “no ma figurati, mica sono permalosa” #BallandoConLeStelle

AladinoAA+@Aladino_Rm

MUGHINI A BALLANDO CON LE STELLE - MEME

Ma non potremmo trovare una soluzione intermedia, tipo #Mughini che prende a calci nel culo Rosella Erra? #BallandoConLeStelle

Raffa jr@BiagioRaffa

Sotto le vesti di Mariotto in realtà c'è Vittorio Sgarbi, Mughini lo ha già capito. #BallandoConLeStelle

Marco Assante (Assante's word)@marcoassante199

Qui ad aspettare quel calcio nel c***o di mughini a Mariotto. Qui ad aspettare una catfight con tanto di strascino tra la Lucarelli e Rossella erra #ballandoconlestelle

IL BASTARDO@ILBASTARDO6TU

So' riusciti a famme diventa' simpatici Mughini e la Zanicchi che li mannano affanculo come se nun ce fosse un domani. #BallandoConLeStelle

tweet ballando con le stelle 4 iva zanicchi samuel peron ballando con le stelle selvaggia lucarelli vs iva zanicchi ballando con le stelle tweet ballando con le stelle 5 iva zanicchi samuel peron ballando con le stelle giampiero mughini a ballando con le stelle 8 guillermo mariotto 1 giampiero mughini a ballando con le stelle 7 giampiero mughini a ballando con le stelle 6 giampiero mughini a ballando con le stelle 1 giampiero mughini a ballando con le stelle 4 giampiero mughini a ballando con le stelle 5 tweet ballando con le stelle 6