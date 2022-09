“SPERAVO DE TRADÌ PRIMA” – TUTTI I TWEET SULL'UNICO ARGOMENTO CHE INTERESSA GLI ITALIANI: GLI STRACCI CHE VOLANO TRA TOTTI E ILARY BLASI! GENE GNOCCHI: “TOTTI RIVELA: A UN CERTO PUNTO AVEVO COSÌ POCA FIDUCIA IN ILARY CHE LA CHIAMAVO LUCIANO” – SELVAGGIA LUCARELLI: “QUALCUNO CONOSCE I LORO ACCOUNT VINTED?” – “L’11SETTEMBRE, IL GIORNO IN CUI TUTTI NOI RICORDIAMO DOV’ERAVAMO ESATTAMENTE QUANDO A #TOTTI SO’SPARITI I ROLEX…”

sonia bruganelli@SBruganelli

Dopo “ La guerra dei Roses” abbiamo “ La guerra dei Rolex” cit. Paolo Bonolis

Renato Franco@ErreEffe7

Totti che per difendere la serenità dei figli racconta che Ilary si è fregata (secondo lui) gli orologi #Totti #Ilary #corriere

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

E pensare che, per mesi, molti fan di Totti e Ilary sui social hanno offeso o ripreso chi parlava della coppia. “Abbiate rispetto, i figli soffrono…”

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Qualcuno conosce gli account Vinted di Totti e Ilary?

Giuseppe Candela@GiusCandela

L'intervista di Totti mi sembra davvero molto triste. Sarà una strategia legale ma dal punto di vista comunicativo è davvero disastrosa. Un autogol. #totti

Gene Gnocchi@GnocchiGene

Totti rivela:” Ad un certo punto avevo così poca fiducia in Ilary che la chiamavo Luciano “. #12Settembre #GazzettaDelloSport #Totti #ilaryblasi

Alessio Viola@alessioviola

Oggi è l’#11settembre, il giorno in cui tutti noi ricordiamo dov’eravamo esattamente quando a #Totti so’spariti i Rolex.

Il Grande Flagello@grande_flagello

+++ ULTIM'ORA, Totti:"Mai più interviste perchè devo tutelare i miei figli. Pubblicherò le chat di Ilary solo su instagram" +++

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Speravo de tradì prima #Totti

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Totti potrà vedere i rolex solo nei fine settimana #Totti #Ilary

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Dopo l’intervista a Totti è probabile che Ilary abbia regalato la collezione di Rolex a Roman Pastore.

cristiana@cristia76055804

Da ‘Sei unica’ a ‘Ridamme gli orologi’ è un attimo #Totti

M49@M49liberorso

Un paese serio destinerebbe le risorse del reddito di cittadinanza per ricomprare i #Rolex a #Totti

ApocaFede@DrApocalypse

Trovo davvero incredibile come due persone multi-milionarie come #Totti e #Ilary possano scannarsi in pubblico per una casa o dei rolex, trascinandosi persino in tribunale. Stracci volanti per delle briciole.

Aurelio Sechi@aureliobosa

Intanto Fedez sta spostando la sua collezione di Rolex in un caveau segreto. #Totti #tottiblasi #Ilary

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Che Ilary potesse non raccontarla giusta era ipotizzabile nonché affar suo/loro, ma la comunicazione di #Totti continua ad essere un disastro

KanLio@Kan_Lio

#Totti può permettersi di rilasciare certe dichiarazioni - oscene - perchè non ha nulla da perdere in termini di immagine. Il suo pubblico dei fanatici calciofili è tendenzialmente ignorante, maschilista e patriarcale.

Simone@simone_dela

Lei ha fatto la zoccola per prima e poi mi ha rubato gli orologi, ma non dico niente per rispetto dei figli. Lui è talmente puttaniere che se parlo rovino 50 famiglie, ma non dico niente per rispetto dei figli. Pensa te se gli stavano sul cazzo sti figli. #Totti #Ilary

Sara Barbieri@labarbierina

“Vostra madre è una ladra, disonesta, parassita e pure un po’ mignotta” disse L uomo che voleva tutelare i figli #totti

Nicoletta Fortuna@NicolettaLucher

I figli di #Totti e #Blasi chiedono di essere adottati dalle due mamme di #PeppaPig . #ilaryblasi #Ilary #Rolex

Simonamour@LaCortopassi

“E poi Ilary è venuta a prendere Chanel” e non si capisce più se parla dei figli o delle borse #Ilary #tottiblasi #Totti

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Doveva dare le borse di Ilary, tenute in ostaggio, a Noemi #totti

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

All’epoca della lite con Corona, in realtà, le parole di Ilary suonavano come un’ammissione del tradimento #totti

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Già mi immagino Flavia Vento chiamata a testimoniare in tribunale #totti #ilary

David Parenzo@DAVIDPARENZO

Tra #Totti e la morte della Regina #Elisabetta, la campagna elettorale passa nettamente in terzo piano…solo il “peppa pig gate” ci può salvare!

