“STRISCIA LA NOTIZIA” SOTTOPONE MARIA DE FILIPPI AL TEST DI “FATTI E RIFATTI” EVIDENZIANDO TUTTI I RITOCCHINI A CUI SI E’ SOTTOPOSTA LA CONDUTTRICE: “C’E’ UN’ANOMALIA AL VISO…MARIA È SEMPRE PIÙ GIOVANE, TRA QUALCHE ANNO LA VEDREMO BAMBINA” - VIDEO

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/maria-de-filippi-a-fatti-e-rifatti_69269.shtml

Da www.liberoquotidiano.it

maria de filippi nel servizio di striscia la notizia

Incredibile ma vero, Striscia la Notizia non "risparmia" nemmeno Maria De Filippi, simbolo assoluto di Canale 5 e Mediaset. La conduttrice, infatti, suo malgrado è stata protagonista della rubrica Fatti e Rifatti, trasmessa nella puntata del tg satirico di Antonio Ricci trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 30 settembre. Il servizio si apre con la consueta carrellata di immagini in cui la De Filippi è protagonista, così come lo è Maurizio Costanzo, che interviene in un montaggio ad hoc. Dunque, si arriva al famigerato scanner test: il verdetto? "Anomalia al viso", che avrebbe subito diversi ritocchini. "Maria è sempre più giovane, ecco come la vedremo tra qualche anno", si conclude il servizio, proponeno una De Filippi... bambina.

maria de filippi e il cetriolo maria de filippi nel servizio di striscia la notizia maria de filippi maria de filippi nel servizio di striscia la notizia maria de filippi 3 maria de filippi 4 maria de filippi maria de filippi nel servizio di striscia la notizia