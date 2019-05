TAFAZZISMO INTERISTA – NEANCHE IL TEMPO DI ARRIVARE ALLA PINETINA CHE CONTE SI TROVA LA FATWA DELLA CURVA NORD NERAZZURRA: "LA COLPA PER LA LUNGHISSIMA MILITANZA IN UNA SOCIETÀ DA CUI CI RITENIAMO LONTANI ANNI LUCE PER STILE E VALORI È INDELEBILE. NON SIAMO LA JUVE” – MENTANA: "FARNETICANTE. UNA MORALE RIDICOLA DA CHI SI È MACCHIATO DI REATI SPORTIVI E PENALI A OGNI STAGIONE, E POCHI MESI FA..." – CONTE SU ICARDI: “VALUTEREMO…”