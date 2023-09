“STRISCIA” TIRA LA VOLATA ALLA D'URSO – IL GIORNALE SATIRICO RIPORTA "BARBARIE" SU CANALE5 E SVELENA SU MYRTA MERLINO, SBERTUCCIATA PER LA SERIE DI ERRORI INANELLATI IN NEMMENO UN MESE DI TRASMISSIONE: DAL GOBBO IN VISTA NELLA PRIMA PUNTATA FINO ALLE GAFFE DELLA “GIORNALISTA ERRANTE” – GIÀ IN PASSATO RICCI HA FATTO INTENDERE CHE GRADIREBBE UN RITORNO DELLA D'URSO AL BISCIONE, TANTO DA PROPORLE DI PARTECIPARE ALLA PRIMA PUNTATA DI “STRISCIA”...

Barbara d'Urso torna a Mediaset. A riportarla sul piccolo schermo, non dunque in carne e ossa, ci pensa Striscia la Notizia. Nella puntata di mercoledì 27 settembre Antonio Ricci non smentisce la volontà di essere libero ed ecco che non risparmia Myrta Merlino. [...]

La giornalista, ex volto di La7, è stata tirata in ballo per il saluto che ha rivolto alla d’Urso nella prima puntata da lei condotta. Saluto - secondo Striscia - che è suonato come un "addio, a mai più". Ma non finisce qui, perché il tg satirico ha mandato in onda gli errori compiuti durante la nuova edizione della trasmissione di Canale 5. A cominciare da quel gobbo in vista alle telecamere nella prima puntata, che sembra sia costato il licenziamento del regista.

E ancora, diverse gaffe della Merlino, descritta con ironia come una "giornalista errante" a causa dei suoi trascorsi in Rai e a La 7, prima di arrivare a Mediaset. Che Ricci rivoglia la d'Urso nel Biscione non è una novità.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Striscia, l'autore ha ammesso: "Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco a gennaio. Aspettiamo".

