“IL SUCCESSO NON CAMBIA L’UOMO, LO SMASCHERA” - MATTIA FELTRI E IL VIDEO DI CRISANTI, BASSETTI E PREGLIASCO CANTERINI: “SONO GLI ULTIMI ARRIVATI SULL'UBRIACANTE GIOSTRA DELLA FAMA. CIASCUNO EBBRO DI SÉ, FELICE DI AVERE ABBANDONATO UN RUOLO E UN'INCOMBENZA PER RIVESTIRE QUELLO DELLA STAR, CON L'IRRESISTIBILE EFFETTO COLLATERALE DI ESSERE RICONOSCIUTI AL RISTORANTE” - “OGNUNO DI NOI È GIÀ UN PORTATORE SANO DI RIDICOLO, BISOGNEREBBE ALMENO..." - VIDEO

Mattia Feltri per "la Stampa"

crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci 4

Ho tenuto duro fino alle sei di sera, perché sapevo come sarebbe andata a finire. Poi ho ceduto, ho guardato anche io il video del giorno e infatti, accidenti, eccomi qui a scriverne.

meme sulla canzoncina si vax di pregliasco, crisanti e bassetti

Parlo del video in cui i tre tenori Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco passano dalla provetta al provino e reinterpretano Jingle Bells per un Giorno da pecora («Sì sì sì / sì sì vax / vacciniamoci / Se vuoi andare al bar / felice a festeggiar / le dosi devi far / per fare un buon Natal»).

Mi è venuto in mente Ennio Flaiano, non quello della situazione grave ma non seria, un Ennio Flaiano molto più alto e profetico: gli scienziati, stanchi dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande, si dedicheranno all'infinitamente medio.

Ma non voglio prenderli in giro, in fondo sono gli ultimi arrivati sull'ubriacante giostra della fama, ci siamo già saliti noi giornalisti, i parlamentari, pure i magistrati (i miei preferiti sono gli esperti militari che per tornare in diretta tv devono aspettare la prossima guerra).

MATTIA FELTRI

Ciascuno ebbro di sé, felice di avere abbandonato un ruolo e un'incombenza per rivestire quello della star, con l'irresistibile effetto collaterale di essere riconosciuti al ristorante. Si entra dritti in un copione, si recita per il pubblico, per eccitare i tifosi ed essere incitati, vale per tutti e tutto è buono, pure una pandemia da cinque milioni e mezzo di morti nel mondo.

Ognuno di noi è già un portatore sano di ridicolo, bisognerebbe almeno evitare di sguazzarci dentro con lo champagne in mano e la trombetta in bocca. In fondo - citazione - il successo non cambia l'uomo, lo smaschera.

andrea crisanti canta si si si vacciniamoci

crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci 6

meme sulla canzoncina si vax di pregliasco, crisanti e bassetti 1 crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci 10 crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci fabrizio pregliasco canta si si si vacciniamoci crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci 2 crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci 3 fabrizio pregliasco canta si si si vacciniamoci 2 crisanti, bassetti e pregliasco cantano si si si, vacciniamoci 1 meme sulla canzoncina si vax di pregliasco, crisanti e bassetti 3