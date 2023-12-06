JET CONGELATO ALL'AEROPORTO DI MONACO JET CONGELATO ALL'AEROPORTO DI MONACO JET CONGELATO ALL'AEROPORTO DI MONACO
“IL SURRISCALDAMENTO DEL PIANETA CONTRASTA COL FREDDO BOIA DI QUESTI GIORNI DI GHIACCIO” – VITTORIO FELTRI ON ICE SFIDA SUI SOCIAL "ECO-GRETINI" E PROFETI DELLE CATASTROFI CLIMATICHE – “RUBBIA, PREMIO NOBEL, E ZICHICHI DICONO CHE IL TEMPO CAMBIA DA CHE MONDO È MONDO. A COSTORO DO RAGIONE” – COMMENTO STRACULT: “CI MANCA IL COLONNELLO BERNACCA”-
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FLASH! – LA GUIDA E IL FUTURO DI FORZA ITALIA AL CENTRO DI UN INCONTRO DI LETTA E TAJANI CON LA FAMIGLIA BERLUSCONI – MAURIZIO GASPARRI, SE VIENE PROVATO CHE NON SI E’ ATTENUTO ALLA LEGGE, DOVRA' DIMETTERSI - MULE’, SEMPRE PIU’ VICINO AD ARCORE, SI STACCA DA LICIA RONZULLI E VA A CACCIA DI PARLAMENTARI PER FORMARE UNA SUA CORRENTE – IL CONGRESSO DI FORZA ITALIA, FEBBRAIO 2024, NOMINERA’ COME VICE SEGRETARI I 3 GOVERNATORI DEL PARTITO: SCHIFANI, OCCHIUTO E CIRIO…
DAGOREPORT! LA SUCCESSIONE DI FRANCESCO TALÒ, CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI PALAZZO CHIGI E CAPRONE ESPIATORIO DELLA TELEFONATA-BURLA A MELONI DI DUE COMICI RUSSI, HA VISSUTO MOMENTI MOLTO ACCESI - LA SCELTA PIÙ PREVEDIBILE ERA LUCA FERRARI MA LA DUCETTA NON È MAI ENTRATA IN SINTONIA CON IL DIPLOMATICO E SCEGLIE FABRIZIO SAGGIO. LA FARNESINA NON CI STA PERCHE' SAGGIO E' ‘’MINISTRO PLENIPOTENZIARIO’’, DI GRADO IMMEDIATAMENTE INFERIORE ALL'AMBASCIATORE – LUCA FERRARI MIRA ALL'AMBASCIATA DI WASHINGTON MA TAJANI LO IMPALLINA: C’È RICCARDO GUARIGLIA…
DAGOREPORT - SE LA GUERRA IN UCRAINA CONTINUA, È ANCHE COLPA DI QUEL SURVOLTATO DI BORIS JOHNSON. QUANDO IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV, AFFERMA CHE "C'ERA UN ACCORDO PER LA FINE DEL CONFLITTO, MA BORIS DISSE DI CONTINUARE", DICE IL VERO - ERA IL MAGGIO DEL 2022, E A ISTANBUL (CHEZ ERDOGAN) ERA STATO TROVATO IL COMPROMESSO. MA IL MINI-TRUMP D'ALBIONE SI MISE DI TRAVERSO MINACCIANDO KIEV DI CHIUDERE IL RUBINETTO DEGLI AIUTI...
FLASH! - L’ARROGANZA DI “IO SO’ GIORGIA (E VOI NON SIETE UN CAZZO)’’ NON ACCENNA A DIMINUIRE: DOPO AVER SOSTANZIALMENTE DEPOTENZIATO IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI, HA DECISO CHE ANCHE QUEL SEMOLINO DI GIORGETTI NON SERVE NÉ APPARECCHIA. E STA PROVANDO A FAR SALTARE, ALZANDO L’ASTICELLA DELLE PRETESE, L’APPUNTAMENTO DEL MINISTRO DEL MEF DEL 7 DICEMBRE PER IL PATTO DI STABILITÀ PERCHÉ VUOLE ESSERE LEI A NEGOZIARLO AL CONSIGLIO EUROPEO DEL 15 DICEMBRE...
IL GIORNO DEL GIUDIZIO PER IL GOVERNO MELONI SARÀ QUANDO SI APRIRANNO LE URNE EUROPEE DEL GIUGNO 2024 - CHE FARÀ SALVINI, SBATTUTO A DESTRA, CHE PIÙ DESTRA NON SI PUÒ, SE LA LEGA NON RIUSCIRÀ A RECUPERARE UN PO’ DEI VOTI PERDUTI RAGGIUNGENDO QUEL MINIMO CHE SI È PREFISSO PER LA SUA LEADERSHIP (12%)? - CHE NE SARÀ DI FORZA ITALIA, IN CASO DI TRACOLLO SOTTO IL 6%? CHE SUCCEDERÀ SE LA CAMALEONTE GIORGIA VOTASSE, CON FORZA ITALIA, INSIEME AI SOCIALISTI, LIBERALI E POPOLARI PER LA "MAGGIORANZA URSULA", MENTRE LA LEGA, VOTANDO CONTRO, RESTASSE FUORI DALLA COMMISSIONE EUROPEA? - PER EVITARE IL DISSOLVIMENTO DELL’AMMUCCHIATA DI TRE PARTITI UNITI SOLO DAL COLLANTE DEL POTERE ASSOLUTO, BASTERÀ PER LA DUCETTA DI COLLE OPPIO UN RIMPASTO DI GOVERNO, AVENDO I TRE PARTITI BISOGNO DI UN RICAMBIO PER REGOLARE I CONTI AL PROPRIO INTERNO?