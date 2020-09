“TE CE PORTO IO A CALCI IN CULO DALL’ANALISI” – PATRIZIA DE BLANCK MENA FLAVIA VENTO, GIÀ ASFALTATA DALLA CONTESSA PER LA DECISIONE DI ABBANDONARE IL “GRANDE FRATELLO VIP” PER I SUOI CANI – LA VENTO HA RISPOSTO DI “NON AVER BISOGNO DELL’ANALISTA PERCHÉ HA LA PREGHIERA”, SCATENANDO LA MITOLOGICA NOBILDONNA: “GESÙ CRISTO NON È L’ANALISTA, MA CHE CACCHIO DICI? TU SEI UNA ROMPICOGLIONI!” - VIDEO

Saverio Capobianco per "www.davidemaggio.it"

scazzo patrizia de blanck flavia vento 7

Secondo round tra Patrizia De Blanck e Flavia Vento. Quest’ultima, martedì, ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, non senza subire, poco prima, una ramanzina dalla contessa che, non comprendendo le ragioni dell’abbandono, l’ha definita, tra le altre cose, stronza, pazza e da ricovero.

La Vento era in studio, e ha risposto così alle parole della De Blanck:

scazzo patrizia de blanck flavia vento 6

“Non dire più che io avevo bevuto perchè io avevo smesso di bere da due anni e sono astemia, quindi queste cose non le dire più, ho fatto un percorso per smettere di bere… e neanche che mi devo curare (…) io c’ho un cane di sedici anni che mi sta per morire (…) i miei cani non sono abituati a stare in una pensione, i tuoi sono in casa con Giada, i miei no (…) ho avuto un attimo, una forte angoscia per il mio cane, se io non avessi i cani io entrerei li di corsa, non ho paura a confrontarmi con voi. (…) Tu mi fai morire dal ridere, anche se dici un sacco di cavolate, ti voglio bene”.

scazzo patrizia de blanck flavia vento 5

Patrizia non ci sta all’accusa di dire stupidaggini e, proprio in virtù del bene che prova per l’ex inquilina, spiega così l”irruento’ modo di fare che ha avuto nei suoi confronti:

“Le cavolate non le dico, semmai le dici tu (…) io ho sempre cercato di proteggerti, delle volte passi per scema quando non lo sei per niente (…) mi spiace che tu abbia scelta questa maniera str0nza di uscire.

scazzo patrizia de blanck flavia vento 4

Non vado a dire che sei ubriaca, ho detto sarà ubriaca per modo di dire ma so benissimo che non tu non bevi (…) ma che tu abbia bisogno di qualcuno che ti dia una mano questa è vero, e quando uscirai, anzi, quando uscirò, sarò io che te la darò perché te ce porto io a calci in culo dallo psicoanalista!”.

scazzo patrizia de blanck flavia vento 3

La Vento ride divertita ma ribatte di non aver bisogno della psicoanalisi dal momento che ha la preghiera. La risposta della De Blanck è perentoria:

“Gesù Cristo non è l’analista, ma che cacchio dici? (…) Tu sei una rompicogli*ni!”

scazzo patrizia de blanck flavia vento 2 patrizia de blanck flavia vento piange per i cani 1 flavia vento piange per i cani 2 flavia vento piange per i cani 3 scazzo patrizia de blanck flavia vento 1

flavia vento piange per i cani 4