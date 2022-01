31 gen 2022 20:20

“PER TE ERO IL FIGLIO CHE NON HAI MAI AVUTO” – LUTTO PER FEDEZ CHE SUI SOCIAL HA ANNUNCIATO LA MORTE DELLA ZIA A CAUSA DEL COVID: “MI HAI CRESCIUTO DURANTE LA MIA INFANZIA. HAI AFFRONTATO PER 20 ANNI UNA BATTAGLIA CONTRO UN GRANDE MALE, SENZA MAI PIEGARTI. QUANDO CI HAI DETTO DELLA TUA POSITIVITÀ IN CUOR MIO SAPEVO CHE SAREBBE STATO TROPPO ANCHE PER TE…”