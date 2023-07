26 lug 2023 16:24

“TEMPTATION ISLAND”, QUANDO LA TV NON HA SENSI DI COLPA - ALDO GRASSO: “OGNI VOLTA CHE VEDO IL PROGRAMMA MI TOCCA DAR RAGIONE AL CINISMO ELEMENTARE DI MARIA DE FILIPPI. NON SONO TIPI “STRANI” QUELLI CHE LEI HA SELEZIONATO, SONO PERSONE NORMALI, CHE INCONTRIAMO OGNI GIORNO. NON I LANZICHENECCHI DESCRITTI DA ALAIN ELKANN (NON CI SI PUÒ MAI FIDARE DEGLI SNOB) SUL TRENO PER FOGGIA. IL CINISMO È LA SOLA ALTERNATIVA POSSIBILE PER 'SCOPRIRE' LA REALTÀ COSÌ COM’È… - LA PUNTURA DI SPILLO AD ALFONSO SIGNORINI