“ALLA TERZA CI PRENDI LE BOTTE!” – A “LIVE - NON È LA D’URSO” CATERINA COLLOVATI ASFALTA GIULIA SALEMI, ACCUSANDOLA DI AVERCI PROVATO CON IL MARITO FULVIO: “AVEVI 21 ANNI, L’ETÀ DI MIA FIGLIA. ELISABETTA GREGORACI HA RACCONTATO CHE IMPORTUNAVI BRIATORE. L'HAI FATTO UNA VOLTA, L'HAI FATTO DUE VOLTE CON MIO MARITO, ALLA TERZA CI PRENDI LE BOTTE!” - LA RISPOSTA DA BIMBAMINKIA DELLA SALEMI: “HO UN PROBLEMA, CHIAMO TUTTI 'AMORE'…” - VIDEO

Da "www.leggo.it"

Caterina Collavati a “Live Non è la D'Urso” accusa Giulia Salemi, da poco uscita dal Grande Fratello Vip: “Ci hai provato con mio marito Fulvio Collovati”.

Caterina Collovati si scaglia a “Live Non è La D'Urso” contro Giulia Salemi, accusandola di aver tentato un "avvicinamento" al marito Fulvio Collovati: “Ho sentito Elisabetta Gregoraci che raccontava dentro la Casa che ci aveva provato con l'ex Flavio Briatore – ha raccontato la Collovati – l'ha fatto anche con mio marito, ho trovato i messaggi sul telefonino in cui lo chiamava “amore”, poi l'ha anche invitato alla tua festa di compleanno...”. La Collovati ha poi concluso: “L'hai fatto una volta con Briatore, l'hai fatto due volte con mio marito, alla terza ci prendi le botte!”.

Giulia Salemi si è subito difesa: “Io e Fulvio Collovati lavoravamo insieme in un programma, avevamo un driver comune e quindi a volte ci sentivamo. "Amore" è un mio modo di chiamare le persone... Forse non sono perfetta, ma quello che mi stai facendo è tremendo...”.

