CHIARA FERRAGNI ON FIRE GIÀ SI VOLA ? #Sanremo2023 pic.twitter.com/QdMA0jwzdP — trashtvstellare (@tvstellare) February 7, 2023

Estratto dell’articolo di Massimo Arcangeli per “Libero quotidiano”

paolo giordano 2

Chiara Ferragni, che devolverà a un’associazione impegnata in difesa delle donne il ricavato della sua partecipazione a Sanremo, denuncerà dal palco dell’Ariston i tanti atti di violenza commessi nei loro confronti: fisici o psicologici, economici o verbali. L’inedita co-conduttrice del festival, per apparire credibile, dovrebbe però cominciare dal marito.

chiara ferragni 3

Quel Fedez che nel gennaio scorso, in diretta dal podcast Muschio Selvaggio (episodio n. 111), ha riso sguaiatamente dopo la sua già infelice battuta su Emanuela Orlandi («Non l’hanno mai trovata. (…) La stanno ancora cercando») e ci è ricaduto sulla chiosa di Gianluigi Nuzzi a una frase pronunciata da papa Francesco nel 2013: «Forse Emanuela è in cielo». (Nuzzi: «Questo qui fa pensare evidentemente che sia mancata»; e Fedez: «O che faccia la pilota»).

chiara ferragni fedez 2

Quel Fedez che dai microfoni dello stesso podcast, il 14 dicembre 2022 (episodio n. 104), aveva parlato di donne disabili «che vogliono essere scopate». Quel Fedez rappatore di testi come questi, tratti dal mixtape BCPT (2010), di cui è stato pure produttore: «Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, / te la do tutta se ammazzi Barbara D’Urso / perché io non posso ancora concedermi questo lusso» ( Blasfemia; con Emis Killa).

paolo giordano 1

«Stupro la Moratti / e mentre mi fa un bocchino / le taglio la gola / con il taglierino» ( B-Rex status domini; con Rise); «Siete troie, troie, / non fate le modeste. (…) / / Riconosco una bitcha / già da come si veste. / / «La mandi in giro vestita da troia, / poi piangi se la violentano. / / Sono troie, e se non lo sono / poi lo diventano» ( Si muovono Le; con Bat One). Motivi vecchi? Ecco TVTB, dall’album Paranoia Airlines (2019): «Museruola e collare. / Lei la tratto come un cane, / vuole che le faccio male».

chiara ferragni fedez 3

Le strofe sono intonate dalla Dark Polo Gang, un trio di trapper romani, ma Fedez è uno dei sette compositori del brano – più di 5 milioni di visualizzazioni su FedezChanneL, il canale ufficiale YouTube del rapper – e ne canta il ritornello.

chiara ferragni 4 chiara ferragni 2 ferragni fedez gianni morandi chiara ferragni amadeus sanremo 2023 amadeus chiara ferragni sanremo 2023 abbraccio stefano coletta chiara ferragni sanremo 2023 gianni morandi chiara ferragni conferenza stampa sanremo 2023 gianni morandi chiara ferragni sanremo 2023 chiara ferragni conferenza stampa sanremo 2023 stefano coletta gianni morandi chiara ferragni amadeus sanremo 2023 chiara ferragni conferenza stampa sanremo 2023 gianni morandi chiara ferragni amadeus sanremo 2023. gianni morandi chiara ferragni conferenza stampa sanremo 2023 chiara ferragni sanremo 2023 gianni morandi chiara ferragni conferenza stampa sanremo 2023 chiara ferragni fedez 1 chiara ferragni 1

[…]